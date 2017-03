Higuain chói sáng, Real tăng tốc tại Liga

Đội hình thi đấu:

Real Madrid:

Iker Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; Lass, Xabi Alonso, Kaká (Di María, m. 60); Özil (Coentrao, m. 74), Cristiano Ronaldo (Altintop, m. 77) e Higuaín.

Betis:

Casto; Chica, Amaya, Dorado, Nacho; Iriney, Beñat (Momo, m. 77), Salva Sevilla (Santa Cruz, m. 58); Vadillo (Sergio, m. 21), Jorge Molina y Rubén Castro.

Màn trình diễn trong trận thắng Betis đã đem lại cú hat-trick thứ ba trong 4 trận gần nhất cho Higuain.Hôm 2/10, tiền đạo người Argentina lập thành tích tương tự trong trận thắng Espanyol. Không lâu sau đó, Higuain tiếp tục lập hat-trick khi cùng đội tuyển Argentina tiếp Chile tại vòng loại World Cup 2014.Higuain đã không thể ngăn Venezuela vượt qua đội tuyển quốc gia với tỷ số 1-0 trong trận đấu hôm thứ ba nhưng anh đã lấy lại phong độ cao nhất khi cùng Real Madrid tiếp Betis. Đây là cuộc so tài then chốt ở vòng 8 Liga vì Betis cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.Với tư cách chủ nhà, thày trò HLV Jose Mourinho đã gây thất vọng trong hiệp một. Real thể hiện lối chơi nhạt nhòa, chỉ có vài tình huống nguy hiểm trước khung thành Betis. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi Higuain mở tỷ số. Phút 46, trong tình huống tấn công biên, Marcelo đẩy bóng cho Cristiano Ronaldo thoát xuống trống trải bên cánh trái.Siêu sao người Bồ Đào Nha tăng tốc vượt qua Chica rồi căng ngang cho Higuain đệm bóng phá thế quân bình.Có bàn dẫn trước, các cầu thủ Real thi đấu hưng phấn hơn. Phút 59, đội chủ nhà lại có bàn thắng và Ronaldo tiếp tục đóng vai trò kiến tạo. Cầu thủ đắt nhất thế giới đi bóng trước hàng hậu vệ Betis rồi chuyền bóng cho Kaka xâm nhập vòng cấm.Tiền vệ người Brazil bình tĩnh xử lý bóng hai chạm trước khi cứa lòng chân phải nâng tỷ số lên 2-0.Betis đã khởi đầu mùa bóng với 4 chiến thắng liên tiếp, sau đó thua cả 3 trận gần nhất. Betis thể hiện rõ phong độ sa sút trong thất bại sáng chủ nhật. Ngoài hiệp một, Real chỉ gặp chút khó khăn trong hiệp hai. Tình huống nổi bật nhất của Betis là pha rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Jorge Molina.Phút 69, Ruben Castro đột phá vào vòng cấm và bóng rơi xuống trước mặt Molina, sau đó cầu thủ này tung cú sút chân trái chạm Marcelo đổi hướng làm lỡ đà thủ môn Iker Casillas.Chỉ ba phút sau bàn gỡ của Betis, Real có bàn lập lại cách biệt. Tiền vệ vào sân từ ghế dự bị Angel Di Maria xử lý bóng thông minh trước khi chuyền cho Higuain. Không bỏ lỡ cơ hội tốt, Higuain sút qua thủ môn Espinosa Casto. Tỷ số là 3-1 cho Real.Chỉ hai phút sau bàn thắng thứ hai, tiền đạo người Argentina hoàn thành cú hat-trick. Di Maria tiếp tục đóng vao trò kiến tạo bằng pha đột phá và chuyền bóng qua toàn bộ hàng thủ Betis. Trong thế đối mặt với Casto, Higuain dễ dàng lốp bóng ghi bàn.Theo Thúy An (VNE)