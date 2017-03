HLV Arsene Wenger không ghen tỵ với Mancini

Ngày mai (24/10), đoàn quân của Giáo sư sẽ có chuyến làm khách được dự báo là đầy khó khăn trên sân City of Manchester. HLV Mancini cùng các học trò đang hiện đang chiếm giữ vị trí thứ 2 trên BXH Premier League. Chiến lược gia người Italia còn mạnh miệng tuyên bố, mục tiêu hướng tới của đội bóng vùng Eastlands không đơn giản chỉ là ngôi nhị Vương tại Ngoại hạng Anh. Điều đó đã được thể hiện một phần thông qua chiến dịch mua sắm điên cuồng của Man xanh trong hai mùa giải gần đây, nhờ vào tiềm lực tài chính hùng mạnh đến từ Ả Rập. Trong khi đó, trái ngược với người đồng nghiệp Mancini, HLV Arsene Wenger luôn được đánh giá là chiến lược gia rất thận trọng khi bỏ ra đồng tiền để chiêu mộ về Emirates các bản hợp đồng mới. Mặc dù không được dư dả như Mancini, nhưng điều đó không khiến cho Giáo sư cảm thấy quá phiền lòng. Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc thư hùng với Man xanh, vị thuyền trưởng của Pháo thủ chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy đố kị hoặc có chút ghen tỵ nào với HLV Mancini. Tôi hoàn toàn hạnh phúc với những gì đang có và với phương châm làm việc của mình. Mancini có những vấn đề của ông ấy, và tôi cũng có những vấn đề của tôi. Thật khó để so sánh hay đánh giá là đúng hay sai, nhưng Arsenal và Man City có phương thức tiếp cận thành công khác nhau”. Arsene Wenger cũng đặc biệt đánh giá cao khả năng vô địch của The Citizens: “Man City đã đầu tư một khoản tiền không hề nhỏ để xây dựng đội bóng của mình. Và nếu như bạn vẫn cố chấp không chịu nhìn nhận vào thực tế họ đã trở thành một đối thủ đầy tiềm năng cho danh hiệu VĐ Premier League, thì hẳn bạn là người rất lạc quan và có khiếu hài hước”. Theo Trang Trần (Bongdaso)