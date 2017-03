HLV Bora Milutinovic: "Tôi ấn tượng với cầu thủ Việt Nam"

Khán giả có thể nhìn thấy một Bora Milutinovic rất lạnh lùng trong những VCK World Cup trước đây khi chỉ đạo trên sân. Nhưng ngoài đời, ông lại cho thấy một phong thái khác hẳn, rất thân thiện và cởi mở. Đó là hình ảnh của vị HLV từng 5 lần dẫn dắt 5 ĐTQG khác nhau dự 5 VCK World Cup khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều tối hôm qua.

Phóng viên trong cuộc trò chuyện với HLV Milutinovic

PV: Xin ông cho biết lý do vì sao lại đến TP.HCM trễ, trong khi Học viện Aspire đã thi đấu 2/3 chặng đường ở Cúp TP.HCM?

- HLV Bora: Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là chỉ dự giải U21 Quốc tế, nên việc được mời dự giải TP.HCM là ngoài kế hoạch, tôi cũng hơi bị động trong việc đi cùng đội vào thời điểm đó. Tôi rất tiếc bởi không thể theo dõi các trận đấu khi biết rằng, có ĐT trẻ của Việt Nam thi đấu ở giải này.



Ông sẽ theo dõi trận đấu cuối cùng của giải TP.HCM chiều nay trước khi lên Gia Lai theo dõi giải U21 Quốc tế?

- Tôi cũng chưa biết kế hoạch cụ thể như thế nào. Nhưng nếu có thời gian thì tôi sẽ ở lại để theo dõi.



Ông rất thành công khi dẫn dắt các ĐTQG nhưng lý do vì sao ông lại tìm đến với công việc đào tạo trẻ ở thời điểm này?

- Tôi đã làm việc ở ĐTQG Iraq năm 2009 nhưng do những trục trặc, hiểu lầm giữa hai bên nên tôi không thể tiếp tục. Tôi cảm thấy môi trường bóng đá ở Qatar là rất tốt, nên đã quyết định đến đây. Nhiệm vụ của tôi là tư vấn cho Học viện bóng đá Aspire trong vai trò của một cố vấn kỹ thuật.



Đây là lần thứ ba ông đến Việt Nam, cảm nhận của ông như thế nào về nền bóng đá của chúng tôi?

- Tôi không biết nhiều về bóng đá Việt Nam khi thông tin khá ít. Nhưng trong 2 lần trước đến Việt Nam và lần vừa rồi xem ĐT Việt Nam đá với Qatar, tôi thấy, bóng đá Việt Nam có sự phát triển vượt bậc. Tôi thực sự ấn tượng về các cầu thủ Việt Nam khi chứng kiến họ thi đấu với Qatar ở vòng sơ loại World Cup vừa rồi.



Ông ấn tượng về điều gì nhất?

- Tôi không nhớ tên của các cầu thủ Việt Nam, nhưng nhìn chung họ có kỹ thuật rất tốt, xử lý bóng rất khéo léo và chơi bóng có đầu óc. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam cũng rất kiên cường. Tuy nhiên, có lẽ do không được cọ xát nhiều, nên kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của các cầu thủ Việt Nam chưa cao, nên họ đã đánh mất mình ở những tình huống quyết định.



Xin cảm ơn ông!

Theo Hồng Thủy (Bongdaplus)