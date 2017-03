HLV Calisto: Có thể chia tay ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam không xứng đáng bị loại



* Xin được bắt đầu với vòng loại Asian Cup 2011, ông có ngạc nhiên về kết quả này, khi chúng ta không thể vượt qua vòng loại?



- Không hề, tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào về kết quả này.



* Điều đó có nghĩa là Trung Quốc và Syria mạnh hơn so với Việt Nam?



- Tôi không nghĩ như vậy. Hãy nhìn những trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam mà xem. Chúng ta đá 2 trận với ĐT Syria, hòa 1 và thua 1, và trong cả 2 trận chúng ta đều có cơ hội để chiến thắng nhưng không tận dụng thành công. 2 trận với ĐT Lebanon cũng vậy, chúng ta đã thắng ở Hà Nội và thiếu chút nữa thắng tiếp ở Saida nếu như dứt điểm tốt hơn. Chỉ vấn đề duy nhất là chúng ta đã chơi tồi ở trận gặp ĐT Trung Quốc và để thua tới 1- 6, nhưng ngoại trừ trận này thì 4 trận kia chúng ta đều chơi tốt.



* Nhìn nhận một cách thẳng thắn thì ông có thấy chúng ta xứng đáng với vị trí thứ ba chung cuộc ở bảng D vòng loại Asian Cup 2011?



- Tôi thấy lẽ ra chúng ta không xứng đáng phải nhận kết quả này. Nếu các cầu thủ tập trung hơn, chính xác hơn ở những thời điểm quyết định thì lẽ ra ĐT Việt Nam đã giành được nhiều điểm hơn.



* Từ kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011, ông nghĩ nó có ý nghĩa gì với sự chuẩn bị của chúng ta cho AFF Cup 2010?



- (Im lặng một lúc rồi thở dài) Tôi không biết là khi AFF Cup diễn ra thì tôi có còn là HLV trưởng ĐT Việt Nam nữa hay không. Hợp đồng của tôi với VFF sẽ hết hạn vào tháng 4 năm nay và chúng ta phải chờ đợi xem sao. Vì thế, lúc này tôi chưa thể nói gì về AFF Cup.



Tôi không là người “tham vàng phụ nghĩa”



* Nhân tiện nói tới tương lai của ông. Ông đã có quyết định cuối cùng về tương lai của mình, đặc biệt là trong câu chuyện với ĐT.LA?



- Không, tôi không nghĩ ĐT.LA là vấn đề của tôi.



* Thế vấn đề của ông là gì, thưa ông?



- Vấn đề của tôi là trước hết tôi cần phải nói chuyện với ĐT.LA. Tôi hiện đang có một hợp đồng với ĐT.LA, nhưng một số thông tin họ cung cấp cho báo chí lại không chính xác và tôi cần làm rõ chuyện này. Tôi không muốn để người ta nghĩ rằng tôi là người “tham vàng phụ nghĩa”. Tôi chỉ tuân theo những nguyên tắc trong cuộc sống, tuân theo sự thực, tuân theo những gì mà tôi nghĩ là đúng và không đúng. Vì thế, trước hết tôi cần phải nói chuyện với ĐT.LA về những lí do của mình. Và sau đó, tôi sẽ trở thành người tự do và tự đưa ra lựa chọn tiếp theo với cuộc đời của mình.



Lần đầu tiên ông Calisto đã chính thức nói về việc chia tay đội tuyển VN. Ảnh: Quốc An

* Ông có tin rằng sẽ thuyết phục được ĐT.LA chấp thuận để ông ra đi?



- Vấn đề không phải là thuyết phục hay không thuyết phục, mà tôi có lí do để tin rằng mình có quyền tự do ra đi. Đúng là tôi đang còn hợp đồng với ĐT.LA, nhưng tôi vẫn có lí do để có thể ra đi mà không bị ràng buộc gì.



* Nếu phải chọn giữa ĐT Việt Nam và T&T.Hà Nội thì ông sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?



- Lúc này thì tôi chưa muốn nói tới chuyện đó, trước mắt tôi cần phải giải quyết chuyện của mình với ĐT.LA. Nhưng nên nhớ rằng không phải là tôi mà chính là ĐT.LA đã đưa vấn đề này lên mặt báo. Tôi có quan hệ rất tốt với ĐT.LA. ĐT.LA đã đưa tôi tới Việt Nam và chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải là ở chỗ này, bởi trên cả lí lẽ là tình cảm. Tôi đã ở ĐT.LA trong nhiều năm và chia ngọt sẻ bùi đầy đủ cùng nhau, nên tôi muốn trước hết là phải nói chuyện với ĐT.LA. Đấy là nguyên tắc ứng xử của tôi.



* Vậy ông đã lên kế hoạch làm việc với ĐT.LA trong tương lai gần?



- Có, tôi có một cuộc hẹn với ông Võ Quốc Thắng (chủ tịch CLB ĐT.LA) trong tuần này.



* Nhỡ ông Thắng không chấp thuận để ông làm việc cho một CLB khác ở V-League mà không phải là ĐT.LA thì không tính sao?



- Không thể có chuyện như vậy xảy ra. Như tôi đã nói, trên cả mối quan hệ chuyên nghiệp là sợi dây tình cảm, và đấy mới là điều quan trọng hơn cả. Tôi tôn trọng ĐT.LA, nhưng có một số điều không thực sự chính xác và chúng tôi cần trực tiếp nói chuyện với nhau theo kiểu mặt đối mặt.



Tự quyết định tương lai



* Ông có nghĩ là nếu ông làm việc cho một CLB nào khác ở V-League sẽ gây ra hậu quả không tốt cho ĐT.LA?



- Không, bây giờ tôi chưa muốn nói về tương lai mà chỉ muốn đề cập tới ĐT.LA. Sau đó thì tôi mới có thể nói chuyện tới những vấn đề khác.



* Vậy là ông tin những lí do của ông sẽ là đủ để ĐT.LA cho ông tự do ra đi?



- Chắc chắn là thế rồi. Chúng tôi là bạn bè chứ không phải kẻ thù, anh hiểu điều này chứ? Tôi, hay chính xác là chúng tôi, không thể lãng quên những tháng năm đã gắn bó cùng nhau ở ĐT.LA. Tôi không quên những gì đã làm cùng ĐT.LA trong ngần ấy năm. Với mối ân tình sâu nặng với nhau như vậy, chúng tôi không nên dùng mặt báo để giải quyết chuyện riêng của mình như vậy. Tôi không nghĩ đấy là một cách làm hay.



* Và vì lí do này mà ông muốn có một cuộc gặp mặt đối mặt với ĐT.LA?



- Chắc chắn là như thế.



* Rất nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam đều nói rằng ông không thể làm việc cùng lúc cho ĐT Việt Nam và CLB. Ông nghĩ sao về điều này?



- Tôi thấy nếu có quan điểm như vậy thì người ta chưa thực sự hiểu về bóng đá. Một HLV ở Việt Nam chỉ có khoảng 6 tháng làm việc với một đội bóng là tối đa, mà tôi thì muốn làm việc hàng ngày. Mặt khác, nếu không có thời gian thì tôi không thể làm điều mà tôi không thể. Tôi không điên mà nghĩ tới chuyện làm những điều vượt quá khả năng của mình. Những người nói như vậy là những người chưa bao giờ huấn luyện ĐT Việt Nam, vì họ không biết huấn luyện ĐT Việt Nam bao gồm những công việc như thế nào. Tôi thì tôi không bao giờ nói về những thứ mà tôi không hiểu rõ, ấy nhưng lại có một số người muốn làm như vậy.



Này nhé, năm 2009 vừa qua, khi tôi dẫn dắt đồng thời cả ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam thì một số chuyên gia nói rằng : «Ồ không thể làm như thế», nhưng kết cục thì sao ? Tôi đã làm được và làm không tồi. Chúng ta đã thất bại ở vòng loại Asian Cup 2011, nhưng chỉ vì sự thiếu tập trung ở một số khoảnh khắc mà thôi. Chúng ta thua Syria, nhưng Syria lại hòa Trung Quốc. Chưa kể tới chuyện chúng ta thiếu rất nhiều trụ cột trong suốt cả vòng loại. Chúng ta có thua, có thắng, có hòa nhưng điều quan trọng là luôn giữ được bản sắc trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta chỉ đá dở một trận duy nhất với Trung Quốc, còn 4 trận kia đều chơi tốt. Thế mà hôm rồi tôi đọc báo trên mạng Internet một số chuyên gia lại chê bai ĐT Việt Nam, thật là...



* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.