HLV Calisto đưa ra yêu cầu mới

HLV Calisto. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo hẹn ban đầu với VFF, HLV Calisto có mặt ở Hà Nội chậm nhất vào ngày 4/2 sau kỳ nghỉ ở Bồ Đào Nha. Ông không trở lại đúng hẹn vì bận việc gia đình nhưng đã có mặt ở TP HCM vào dịp Tết Canh Dần.

Ngày 19/1, VFF đã chủ động đề nghị HLV Calisto ký bản hợp đồng mới có thời hạn ba năm. Theo đó, ông thầy người Bồ Đào Nha nhận được mức lương lên tới 22.000 USD mỗi tháng (sau thuế). Ông còn được bao ăn, ở, đi lại ở Việt Nam và hai vé khứ hồi Việt Nam – Bồ Đào Nha trong một năm. Lương cao nhưng HLV Calisto không phải chịu sức ép về thành tích bởi bản hợp đồng của VFF không ghi rõ yếu tố này. Phó chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng – người đàm phán trực tiếp với HLV Calisto tin tưởng với chế độ đãi ngộ cao, không áp đặt thành tích, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có bản hợp đồng dễ chịu và VFF đủ sức giữ chân ông.

HLV Calisto chưa hoàn toàn hài lòng với bản hợp đồng dài 28 trang do VFF soạn thảo. Chi tiết khiến ông phản ứng mạnh nhất chính là việc VFF không cho ông kiêm nhiệm công việc ở một CLB tại V-League như mong muốn. Những chi tiết nhỏ về tài chính như tiền thuế thu nhập cho các khoản thưởng (nếu có), vé đi lại Việt Nam – Bồ Đào Nha… cũng không làm HLV Calisto hài lòng. Vì thế, lấy lý do cần tham khảo ý kiến gia đình, sự tư vấn từ luật sư, ông Calisto xin về Bồ Đào Nha nghỉ ngơi và hẹn sẽ đưa ra câu trả lời chính thức ở lần đàm phán tiếp theo.

Sau khi nối lại liên lạc với VFF vào ngày 4/2, HLV Calisto bất ngờ đưa ra yêu cầu mới. Theo ý ông, bản hợp đồng mà VFF đề nghị cần phải được áp dụng theo luật Bồ Đào Nha. Phía VFF bất ngờ với đòi hỏi này của ông. Nhưng ông Lê Hùng Dũng chưa thể bình luận gì về thông tin này cho tới khi gặp gỡ trực tiếp HLV Calisto đợt tới.

Ông Calisto còn hợp đồng với VFF tới hết ngày 31/3/2010. Hết thời hạn này, ông là người của CLB Đồng Tâm Long An theo hợp đồng còn tới hết năm 2010. Tháng 3/2008, HLV Calisto được CLB Long An “nhường” cho VFF để đảm trách vai trò của HLV các đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam.

Ngoài VFF, CLB Hà Nội T&T cũng rất muốn có được sự phục vụ của HLV Calisto. Nhưng ông “bầu” Võ Quốc Thắng của CLB Đồng Tâm Long An từng tuyên bố, nếu HLV Calisto không tiếp tục làm việc ở tuyển Việt Nam thì CLB nào muốn có ông phải thông qua đội Đồng Tâm. Lương của HLV Calisto ở Đồng Tâm Long An là 6.500 USD mỗi tháng. Nếu HLV Calisto muốn phá hợp đồng, ông phải chi một khoản không nhỏ trả cho Đồng Tâm Long An. Ngày 22/2, HLV Calisto từ TP HCM ra Hà Nội, tiếp tục đàm phán về hợp đồng mới với VFF.

Theo Khoa Nguyễn (VNE)