HLV Calisto được chào mức lương kỷ lục ở tuyển VN

HLV Calisto mới cho biết sẽ chỉ đưa ra sự lựa chọn công việc sau ngày 31/3. Ảnh: Hoàng Hà.

Cuối năm 2009, khi HLV Calisto thổ lộ muốn dẫn dắt đồng thời cả tuyển Việt Nam và một CLB, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ban đầu đã lên tiếng ủng hộ. Theo đó, như lời ông “bầu” Đỗ Quang Hiển của T&T Hà Nội thì HLV Calisto sẽ đồng thời làm việc ở đội ông và tuyển Việt Nam sau ngày 31/3 – thời điểm hợp đồng hiện tại của HLV Calisto với VFF hết hạn. Với phương án này, HLV Calisto sẽ nhận được hai khoản lương mỗi tháng. Số tiền mà VFF trả cho ông là 16.000 USD mỗi tháng bên cạnh lương của CLB T&T Hà Nội.

Nhưng mới đây, VFF đã quyết định chào ông mức lương kỷ lục dành cho một HLV tuyển quốc gia. Theo đó, nếu đồng ý tiếp tục làm HLV tuyển Việt Nam thêm ba năm, vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ nhận được 20.000 USD mỗi tháng (sau thuế). VFF cũng đảm bảo sẽ chi tiền ở (2.000 USD mỗi tháng), ăn, di chuyển cho HLV Calisto. Nếu hợp đồng được ký kết, HLV Calisto cũng trở thành chuyên gia thể thao nước ngoài nhận lương cao nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. Trong tổng số tiền trả cho HLV Calisto, một nửa được trích từ ngân sách, một nửa do VFF tự chi. Cách đây 8 năm, sau khi đưa tuyển Việt Nam giành giải ba Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup), HLV Calisto từng đề nghị Liên đoàn mức lương 20.000 USD nhưng không được chấp thuận. Hiện tại ông chỉ nhận lương tháng 13.000 USD. Liên đoàn tin tưởng khoản tiền lương kỷ lục mà họ đề nghị đủ sức để giữ chân HLV Calisto.

Khác với trước đó, VFF ra điều kiện HLV Calisto không được đồng thời dẫn dắt một CLB khác. “Trên thế giới không đội tuyển nào làm theo cách này mà thành công. Chúng tôi cũng thế, HLV Calisto chỉ được làm việc cho tuyển Việt Nam mà thôi”, Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng – người trực tiếp thương thảo hợp đồng với HLV Calisto - nhấn mạnh.

Ông Calisto hiện được T&T Hà Nội và nhiều đội bóng quốc tế chào mời. Dù vậy ông Lê Hùng Dũng tin rằng HLV Calisto sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sự tự tin của ông Dũng bắt nguồn từ nội dung cuộc đàm phán giữa HLV Calisto và đội Đồng Tâm Long An trước đó.

Trong cuộc gặp giữa đôi bên, những lý lẽ mà Đồng Tâm Long An đưa ra khiến HLV Calisto cảm thấy không thể đơn phương chấp dứt hợp đồng ra đi như ông từng tuyên bố. Ngay cả việc Đồng Tâm không trả lương cho HLV Calisto trong 21 tháng ông dẫn đội tuyển cũng không được coi là chi tiết để ông phá hợp đồng còn hạn tới đầu năm 2011. Hồi tháng 3/2008, Đồng Tâm và VFF ký thỏa thuận chia sẻ quyền sử dụng HLV Calisto. Theo đó đội bóng Long An nhường HLV Calisto cho VFF trong hai năm. Trong khoảng thời gian ấy, ông Calisto làm việc ở tuyển Việt Nam thì VFF trả lương và ngược lại CLB Long An sẽ trả. Từ đó, HLV Calisto chỉ chuyên tâm với công việc ở tuyển Việt Nam, vì thế việc Đồng Tâm không trả lương là đúng theo tinh thần thỏa hiệp giữa các bên.

Phía Đồng Tâm Long An cũng ủng hộ HLV Calisto tiếp tục làm việc ở tuyển Việt Nam. Nếu không ông có thể trở lại Long An tiếp tục làm việc hoặc có thể đi tới một CLB khác nếu đội bóng ông đến thương lượng trực tiếp với Đồng Tâm. HLV Calisto vẫn giữ kín chuyện tương lai. “Phải sau ngày 31/3, tôi mới biết chính xác mình làm việc ở đâu”, ông nói.

Theo Khoa Nguyễn (VNE)