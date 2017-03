HLV Calisto: “Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia”

“Nếu không tin vào chiến thắng của VN, chúng tôi đã không có mặt ở đây”, ông Calisto trả lời câu hỏi của một phóng viên đài truyền hình Malaysia về khả năng giành chiến thắng của ĐTVN, trên đường piste sân tập Persada Plus.



* Những chuẩn bị của ĐTVN vào thời điểm hiện tại, còn điều gì khiến ông phải bận lòng không?



- Nếu có, thì nó là những vấn đề rất cũ. Này nhé, Trọng Hoàng (thẻ phạt phải nghỉ), Quang Thanh 100% không thể thi đấu. Khả năng Việt Cường có thể chơi ở trận này cũng chỉ còn 30%. Với Tài Em là 50/50. Cả 2 vị trí hậu vệ cánh của ĐTVN đều không thực sự ổn vào lúc này. Tôi sẽ phải xem xét việc có hay không để Huy Hoàng vào sân. Ngoài ra, đội bóng gần như không có gì phải phàn nàn cả.

HLV Calisto nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả báo chí VN cũng như báo chí Malaysia