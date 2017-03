HLV Ferguson: “Man City như cái gai trong mắt tôi”

Sir Alex Ferguson. (Nguồn: Getty)

Ferguson đã tiến hành nhiều thay đổi ở Manchester United mùa Hè này với việc tuyển mộ Ashley Young, Phil Jones và thủ thành David de Gea trong khi chia tay những cựu binh lâu năm như Paul Scholes, Gary Neville và Edwin van der Sar.



Ông tin rằng khi ngày kỷ niệm 25 năm ông dẫn dắt Manchester United đến vào tháng 11 sắp tới, Old Trafford sẽ được nhìn thấy một đội bóng mới hình thành ra sao, nhưng ông cũng thừa nhận Man City, vừa đoạt Cúp FA, đã trở thành “những hàng xóm ồn ào” và không thể bị phớt lờ như trước nữa.



“Từng có một thời gian cách đây chưa lâu họ thực ra chơi ở hạng hai,” Ferguson nói. “Họ chưa bao giờ là cái gai trong mắt chúng tôi. Mỗi năm, chúng tôi cạnh tranh với Arsenal, Chelsea và Liverpool, không có gì thay đổi. Nhưng thành công giúp giảm bớt áp lực cho huấn luyện viên và cho các cầu thủ (Man City) thêm tự tin. Chính chúng tôi từng trải qua điều đó và chúng tôi biết họ sẽ trở thành những kẻ thách thức vào mùa tới. Đoạt được danh hiệu đầu tiên giúp tạo ra thêm sức mạnh cho họ.”



Nhưng bất chấp sức mạnh tài chính của Man City, Premier League 7 mùa gần nhất được chia sẻ giữa Manchester United và Chelsea. Ferguson chờ đợi một thử thách tương tự từ Stamford Bridge, bất chấp việc huấn luyện viên của họ, Villas Boas, còn quá non kinh nghiệm so với ông.



Ferguson mô tả quyết định bổ nhiệm cựu huấn luyện viên của Porto là can đảm: “Tôi cho rằng Abramovich thích làm những việc như thế. Ông ấy từng có Jose Mourinho và có lẽ đang muốn trở lại thời kỳ đó. Jose đã có thời của mình, đúng là như thế, nhưng tôi có hơi ngạc nhiên vì anh ta (Villas Boas) vẫn còn trẻ. Tôi bắt đầu năm 32 tuổi, nhưng tất cả những gì tôi có là một chuyên gia thể lực. Sự khác biệt bây giờ là anh ấy có thể chọn ban huấn luyện hoặc bất cứ gì anh ấy cần. Anh ấy cũng có nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Chelsea có những cầu thủ kinh nghiệm nhất ở giải, với những người nhiều tuổi hơn như Drogba, Terry, Lampard, Cech, Cole.”



Arsenal và Liverpool không có nhiều cơ hội



Về cơ hội của các đối thủ khác, Ferguson cho rằng những hy vọng khôi phục vinh quang của Liverpool dưới thời Kenny Dalglish mùa này là không dễ dàng với lời cảnh báo giải Ngoại hạng vẫn là “một giải đấu rất khó nhằn,” nhưng ông cũng dự báo “sự tiến bộ lớn” tại Anfield trong mùa giải mới. Còn với Arsenal, Ferguson nói những vấn đề của huấn luyện viên Arsene Wenger không chỉ là giữ chân Cesc Fabregas và Samir Nasri. Thế nên, khả năng họ chấm dứt được 6 mùa liên tiếp không danh hiệu cũng là thấp.



“Hãy xem, ai cũng nghĩ Arsenal đã có cơ hội thật sự mùa trước. Họ đã tiến đến rất gần và có thể là một kẻ thách thức ở mùa này,” Ferguson nói. “Nhưng sẽ không dễ. Chúng tôi có lúc đã phải đợi 26 năm, và giờ Liverpool đã phải đợi 20 năm. Phải có thời điểm của nó. Hãy nhớ lại xem, khi Jose Mourinho tới, Chelsea bỗng nhiên thắng liền 6 trận và chúng tôi phải rượt đuổi. Sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn rất nhiều."



"Năm 2000 và 2001, chúng tôi vô địch với khoảng cách rất xa và chỉ phải lo lắng về Arsenal, nhưng giờ đây, ít nhất phải nghĩ tới 4 đối thủ khác. Nên tôi cho rằng Arsenal đã mắc kẹt vào cơn hạn danh hiệu, do Chelsea tạo ra. Việc không có chiếc cúp nào trong 6-7 năm cũng gây ra nhiều áp lực cho họ. Nhưng đó là một quá trình có tính chu kỳ. Barcelona hiện giờ đang ở chu kỳ của họ, một chu kỳ tuyệt vời. Điều đó sẽ chưa thay đổi trong 2-3 năm nữa. Bóng đá là như thế. Chúng tôi trải qua 26 năm không vô địch và hy vọng sẽ không phải đợi 26 năm cho chức vô địch tiếp theo.”



Nhắc đến Barcelona, đấu trường châu Âu cũng sẽ là một ưu tiên hàng đầu ở Old Trafford mùa tới, khi Ferguson không còn nhiều thời gian để chinh phục thêm một chiếc cúp Champions League nữa. “Họ (Barcelona) là một thách thức, nhưng cũng là thách thức cho các đội khác ở châu Âu,” Ferguson nói.



“Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ, nhưng mục tiêu đầu tiên là có mặt ở Munich vào tháng 5 năm sau. Chỉ sau đó, nếu gặp lại Barca, chúng tôi mới bắt đầu tính đến việc đối phó với họ ra sao. Chúng tôi thừa nhận Barcelona chơi tốt hơn lần trước."



"Chúng tôi đã mất 5 cầu thủ kinh nghiệm trong mùa Hè, những cầu thủ đã phục vụ đội bóng hết mình, nhưng chúng tôi cũng đã thay họ bằng Danny Welbeck, Tom Cleverley, trở lại từ các hợp đồng cho mượn, và bổ sung Ashley Young, Phil Jones và David De Gea. Hiện chúng tôi có 12 cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống. Đây sẽ là một đội bóng đầy tiềm năng.”/.

Theo Trần Trọng (Vietnam+)