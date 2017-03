HLV Ferguson nhận "doping tiền" trước đại chiến

Theo Huy Anh (Vietnam+)



Trong suốt 24 năm cống hiến cho Manchester United, chiến lược gia người Scotland được xem như là một tượng đài tại Old Trafford khi đem về cho đội bóng 11 danh hiệu Premier League, hai chức vô địch Champions League cùng không ít những danh hiệu cao quý khác.Thế nên, để ghi nhận những công lao to lớn mà Sir Alex đã làm trong suốt thời gian qua cho đội bóng, ông chủ của Manchester United là nhà Glazer đã quyết định đề nghị ông một bản hợp đồng mới với mức lương thưởng cao hơn.Theo tiết lộ của tờ News of the World, huấn luyện viên Ferguson sẽ nhận được thêm 500.000 bảng mỗi năm. Như vậy, ông sẽ nhận được tổng cộng hơn 4,5 triệu bảng/năm bởi mức lương hiện tại của Sir Alex rơi vào khoảng 4 triệu bảng/năm.Cùng chung niềm vui với người thầy của mình, Patrice Evra và Darren Fletcher cũng đang được ban lãnh đạo Manchester United xúc tiến quá trình đàm phán để gia hạn hợp đồng trong thời gian sớm nhất./.