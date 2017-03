HLV Graechen khen Công Phượng, chê U21 Việt Nam

“Sau khi được tôi nhắc nhở và điều chỉnh, Công Phượng trận này đã thi đấu tốt hơn. Cậu ấy chơi đồng đội hơn, đơn giản hơn và biết tăng tốc, xử lý gọn gàng hơn”, HLV Guillaume Graechen trao đổi sau trận đấu.

Trong trận bán kết gặp đàn anh U21 Việt Nam, Công Phượng dù thường xuyên bị phạm lỗi vẫn thi đấu chững chạc. Tiền đạo này phối hợp tốt với Văn Toàn và đã có hai tình huống đối mặt thủ môn nhưng đều hỏng ăn. “Nếu Công Phượng ghi được một bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, đây sẽ là trận đấu hoàn hảo của cậu ta”, ông Graechen nói.

Công Phượng được HLV Guillaume Graechen giành nhiều lời khen tặng sau màn trình diễn trước U21 Việt Nam tối 25/10. Ảnh:Đức Đồng.

Không ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng trong loạt sút luân lưu, Công Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cú đá khá nghệ sỹ, góp công trong chiến thắng 4-3 của đội nhà.

“Chúng tôi may mắn khi thắng trong loạt sút luân lưu. Trước đó, chúng tôi cũng may mắn khi bốc thăm vào bán kết và tôi hy vọng may mắn sẽ song hành với chúng tôi ở chung kết. Bởi chúng tôi đã thất bại trong ba trận chung kết trước nên rất mong một lần lên ngôi”, ông thầy người Pháp mong muốn.

Thầy Giôm cũng cho biết ông khá bất ngờ với lối đá có phần tiêu cực của các cầu thủ U21 Việt Nam: "Tôi biết U21 Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt và kỹ thuật. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ chơi theo cách như thế. Tôi đã chờ đợi họ chơi một cách cởi mở hơn, nhưng họ lại co cụm phòng thủ".

Theo Đức Đồng (VNE)