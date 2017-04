HLV Guardiola đáp trả “Người đặc biệt” Mourinho

Guardiola (trái) và Mourinho - Ảnh Getty

Trả lời phỏng vấn kênh Sky Sport mới đây, HLV Mourinho đã nói đại ý rằng Guardiola được làm việc trong một môi trường hết sức thuận lợi bởi HLV của Barca được bao bọc bởi báo chí địa phương. “Guardiola đang ở nhà của mình, nơi mà ông ấy được sinh ra. Mọi người biết mọi thứ và ở đó được bao bọc bởi báo chí địa phương. Ở đó, các cầu thủ được sinh ra và mang trong mình triết lý của đội bóng. Bạn không thể so sánh tình hình ở đó với bất cứ đội bóng nào khác”, Mourinho khẳng định.

Đáp lại, Guardiola nhấn mạnh rằng việc ông được báo chí đối xử tốt là bởi Barca luôn giành chiến thắng chứ không phải bất cứ lý do nào khác.

“Mourinho có nhiều danh tiếng hơn tôi, nhưng tôi biết rằng nếu đội bóng ngừng chiến thắng, HLV sẽ bị chỉ trích. Tôi biết mọi người yêu quý tôi rất nhiều và tôi đánh giá cao điều đó nhưng đó là bởi chúng tôi luôn giành chiến thắng, đó là lý do duy nhất. Tôi chẳng có sự khác biệt nào so với các HLV khác trên thế giới. Tôi không phàn nàn và tôn trọng công việc của họ (báo chí), do đó giữa chúng tôi không có nhiều mâu thuẫn. Nhưng nếu chúng tôi thua trận, mọi thứ có thể sẽ khác”, Guardiola bày tỏ.



Về chiến thắng 3-0 trước Mallorca ở vòng 25 La Liga, qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm, Guardiola đã hết lời ca ngợi vai trò của Seydou Keita, người được bố trí đá thay Xavi: “Hôm nay Barca đã chiến thắng nhờ công của Keita. Anh ấy là một tiền vệ mạnh mẽ và chúng tôi cần anh ấy rất nhiều. Tôi cảm thấy vui mừng cho Keita”.



Theo Vũ Mạnh Tổng hợp (TT&VH Online)