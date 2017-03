HLV Guillaume Graechen: Đã thấy giới hạn của U19 Việt Nam

Đội bóng Việt Nam đã không thể có được chiến thắng trong cuộc tái đấu Liên quân JMG Bỉ & Ghana khi phải nhận thất bại 1-2. Bàn thắng duy nhất của U19 Việt Nam được ghi do công của Văn Thanh.



Chia sẻ sau trận đấu, thầy “Giôm” nói: “Trong trận đấu này, các cầu thủ đã không thể hiện được đam mê thi đấu và quyết tâm chiến thắng. Qua các trận đấu vừa rồi, một số cầu thủ đã bộc lộ ra những giới hạn của mình. Họ chưa tiến bộ nhiều. Chúng tôi sẽ phải trao đổi riêng với từng cầu thủ để tìm ra giải pháp tâm lý cho họ.”



Thất bại này cũng là trận thua thứ 4/8 trận của U19 Việt Nam ở chuyến du đấu châu Âu. Có thể dễ dàng nhận thấy, các kết quả giao hữu của U19 Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi.



Trong ngày ra quân, Công Phượng cùng các đồng đội xuất sắc vượt qua U19 Arsenal với tỷ số 3-0. Đội bóng của chúng ta tiếp tục chơi tốt ở hai trận sau đó khi cầm hòa U21 Wimbledon và U19 Coventry. Mọi thứ chỉ bắt đầu trở nên tồi tệ sau trận thua 0-9 trước U19 Tottenham.



Đội bóng của ông Graechen thua liên tiếp hai trận sau đó trước U19 Birmingham và U21 RFC Liege. Chưa kịp vui mừng với thắng lợi trước Học viện Montverde, U19 Việt Nam lại phải nhận “trái đắng” trước Liên quân JMG Bỉ & Ghana ở trận đấu hôm qua.



Chỉ tính trong 5 trận gần nhất, U19 Việt Nam đã thua tới 4 trận. Điều quan trọng là lối chơi của đội tuyển gần như không được cải thiện. Thậm chí, nhiều trụ cột đã có dấu hiệu kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần do phải thi đấu liên tục trong thời gian dài. Hãy nhớ rằng trận đấu hôm qua mới chỉ là trận giao hữu thứ 8 của U19 Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ đá tiếp khoảng 7 trận nữa trong phần còn lại của chuyến du đấu.



Đây là thời điểm then chốt để chúng ta nhìn thấy giới hạn của U19 Việt Nam, cũng là giới hạn cho giấc mơ xa vời của một nền bóng đá.

Theo Minh Chiến (Vietnam+)