HLV Hữu Thắng: "Thầy ngoại thì cũng có hạn chế"

Tuyển U23 cần thay đổi mạnh mẽ để không phải tiếp tục chứng kiến những cảnh tượng như thế này. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự cảm thông, cho rằng thất bại ở SEA Games vừa qua phản ánh đúng thực lực của đội U23 cũng như của cả nền bóng đá. Vấn đề là chúng ta đã đặt kỳ vọng quá lớn vào đội bóng đá, vượt quá năng lực thực sự của các cầu thủ, để rồi khi thất bại thì sự kỳ vọng đã biến thành thất vọng.



Theo giới chuyên môn, điều chúng ta cần hiện nay là cùng ngồi lại định hướng sự phát triển của bóng đá Việt Nam đi theo lộ trình chuyên nghiệp hóa thực sự, chăm lo kỹ càng cho công tác đào tạo cầu thủ trẻ, thay vì cách đổ tiền ồ ạt mua cầu thủ ngoại, hoặc đẩy giá cầu thủ lên quá cao như một số ông bầu đã làm trong thời gian qua.



Cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Thắng, hiện là huấn luyện viên trưởng đội bóng vô địch V-League 2011 Sông Lam Nghệ An chia sẻ: "Việc thất bại của đội chúng ta có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nếu chúng ta sòng phẳng phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm ngay từ bây giờ thì sẽ phần nào khắc phục được hạn chế trong nay mai.



Ông Falko Goetz là huấn luyện viên ngoại và mới sang Việt Nam chưa hiểu sâu sắc nền bóng đá đặc thù của chúng ta cũng là lẽ đương nhiên. Quan trọng là sự chuẩn bị của cả hệ thống, ê kíp làm việc, trợ lý huấn luyện viên và thậm chí là cả truyền thông cần phải thẳng thắn đóng góp ý kiến. Huấn luyện viên ngoại có tư duy chiến thuật, phương pháp và kỷ luật tốt, nhưng điều hạn chế là ngôn ngữ bất đồng, chưa hiểu lối đá cũng như ít thời gian để tuyển chọn cầu thủ, bố trí đội hình, áp dụng các bài tập.



Ví dụ, việc áp dụng các bài tập, 2 ngày trước khi chuẩn bị sang Indonesia nhưng vẫn tập rất nặng vào buổi trưa là không phù hợp với người Việt Nam vì giờ này thường được nghỉ ngơi. Ở Việt Nam tập vào buổi sáng thi đấu buổi chiều. Còn ở châu Âu lại đá buổi tối và khí hậu khác nhau. Việc thay đổi cách tập trong thời gian ngắn làm nhịp sinh học của cầu thủ bị đảo lộn, gia tăng mệt mỏi. Nên phần lớn khi mình tranh chấp bóng tay đôi đều bị thua.



Ngoài ra huấn luyện viên phải hiểu được lối đá, thế mạnh, tính cách từng cầu thủ để kích thích tinh thần ở thời điểm mình gặp khó khăn và găn kết cầu thủ lại với nhau phát huy sở trường liên kết tạo một đội hình chặt chẽ.



Khi chúng ta tranh huy chương đồng phải làm tâm lý cho các tuyển thủ hiểu rằng đây là phản ánh đúng cục diện giải đấu và các cầu thủ hãy đá vì danh dự bản thân, danh dự quốc gia để bùng lên với tinh thần chiến đấu cao, chứ không phải vì thua nhiều trận nên thất vọng và đã buông xuôi như đã thể hiện.



Đội hình ta có những cá nhân xuất sắc như Thành Lương, Trọng Hoàng, nhưng việc bố trí Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An) không đúng chỗ nên không thể phát huy. Sở trường của Hoàng đá bám biên bên phải, thế mạnh là khoảng trống trước mặt đi bóng đột nhập vào trung lộ. Trong lúc Hoàng lại được đá ở trung tâm nên thường vừa đi bóng qua tiền vệ đã lập tức bị trung vệ đối phương chặn lại.



Ở SEA Games này mình không có tiền đạo giỏi, nên đá không gây được áp lực và lại phải quay về chống đỡ, để đội bạn thoải mái tấn công và chúng ta phải gặp sai sót.



Do thời gian qua bóng đá trong nước, đặc biệt là giải hạng nhất và V-League phần lớn các đội đều sử dung 2 tiền đạo ngoại, các cầu thủ nội thường phải đá vị trí khác hoặc dự bị. Ngay cả quả bóng vàng Công Vinh cũng phải đá dạt biên. Nên một điều tất yếu các cầu thủ của chúng ta không có cơ hội cọ xát trong nước chứ chưa nói đến đấu trường khu vực và quốc tế. Nhiều cầu thủ tiền đạo trẻ đá rất xuất sắc ở U19, U21 nhưng khi được vào đội hàng nhất trở lên thường quanh năm ngồi ghế dự bị. Thử hỏi rằng mình lấy đâu ra tiền đạo giỏi?"



Về nguyên nhân khách quan thất bại ông Thắng đưa ra quan điểm: "Vì các cầu thủ bị một áp lực rất lớn. Khán giả ta luôn kỳ vọng và áp đặt mong muốn là chúng ta phải vô địch. Trong lúc các đội bóng trong khu vực đã đổi mới rất nhiều., còn đội chúng ta chưa được nâng lên. Đến khi thi đấu thua một vài trận lại bị khán giả chỉ trích, quy chụp và hoài nghi có dính dáng đến tiêu cực. Những điều đó cũng gây tâm lý nặng nề, nhất là các cầu thủ còn non trẻ."



Ông Thắng đề nghị: "Để chuẩn bị cho bóng đá chinh phục đỉnh cao nào đấy thì thường thường phải có sự chuẩn bị nhiều năm. Vì vậy, thời gian tới chúng ta cần có kế hoạch lâu dài, phải tạo được sân chơi, môi trường cho các cầu thủ ở giải đấu trong nước. Và vấn đề khác, đặt giả thiết nếu chúng ta thử nghiệm sử dụng huấn luyện viên nội thì Liên đoàn bóng đá phải ký hợp đồng với huấn luyện viên nào đấy để họ chuyên tâm vào đội tuyển và không bị chi phối thời gian vào các câu lạc bộ. Nếu tiếp tục sử dụng huấn luyện viên ngoại thì cần có những người am hiểu sâu sát, áp dụng linh hoạt các bài tập, kỹ chiến thuật phù hợp với đặc thù bóng đá việt nam. Bên cạnh đó đó cũng cần tìm những huấn luyện viên giỏi, tâm huyết ở trong nước làm trợ lý bổ trợ cho huấn luyện viên ngoại thì mới phát huy được sức mạnh tổng hợp"./.

Theo Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)