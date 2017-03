HLV Kiatisak ngại ‘sức nóng’ sân Mỹ Đình

Giới truyền thông Thái biết chuyện đã đến đó dựng trường quay phỏng vấn cầu thủ, HLV Kiatisak và bình luận về đối thủ sắp tới của tuyển Thái Lan - đội Việt Nam.

19 giờ hôm qua (9-10), đội tuyển Thái Lan có trận giao hữu với Hong Kong tại Bangkok trước khi bay sang Hà Nội.

Việc Iraq có bàn san bằng 1-1 trước tuyển Việt Nam những giây bù giờ cuối cùng trận đấu từ chấm phạt đền đã làm cho khoảng cách điểm số bảng F giữa Thái Lan và Iraq thu hẹp lại và đó là điều tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan.

Trước trận Việt Nam - Iraq, báo giới Thái Lan đều đưa thông tin ban huấn luyện và những nhà chuyên môn Thái Lan mong ước trận đấu trên sân Mỹ Đình kết thúc với tỉ số hòa. Và điều đó đã diễn ra đúng như những gì thầy trò HLV Kiatisak mong đợi.





Thầy trò HLV Kiatisak đi chùa cầu nguyện trước vòng loại World Cup. Ảnh: BANGKOK POST

Vì nếu như cuộc chạm trán Việt Nam - Iraq có đội thắng người thua thì đội tuyển Thái Lan sẽ cảm thấy sức nóng ngay sau gáy mình. Do Thái Lan đang có 7 điểm, còn Iraq và Việt Nam lần lượt 4 điểm và 3 điểm. Sau trận Việt Nam - Iraq thì điểm số của Iraq và Việt Nam lần lượt là 5 điểm và 4 điểm. Với khoảng cách 2 điểm so với đội nhì bảng là Iraq và 3 điểm so với Việt Nam, Thái Lan vì thế sẽ giảm được sức ép khi làm khách tại Mỹ Đình vào đêm 13-10.

Nói về trận làm khách tại Mỹ Đình ngày 13-10 tới, HLV Kiatisak chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất của đội tuyển Thái là chơi giữa hàng chục ngàn khán giả cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình. Đó là một “đối thủ” không nhỏ cho các cầu thủ Thái Lan!”. Tuy nhiên, HLV này cũng tin rằng các học trò của mình thừa sức vượt qua áp lực khán giả vì họ rất bản lĩnh.

Nhận xét về trận hòa của Việt Nam với Iraq, HLV Kiatisak chỉ đúc kết ngắn gọn: “Đội tuyển Việt Nam có một thế trận hợp lý, hàng phòng ngự chơi chặt chẽ và đó là nguyên nhân giúp có thế trận tốt trước Iraq”.