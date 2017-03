HLV Lê Huỳnh Đức: "Lúc này nên chọn HLV ngoại"

Việc tuyển VN bị loại ở vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2012 đã khiến HLV Phan Thanh Hùng từ chức.

Với dân trong nghề, đó là sự ra đi của lòng tự trọng, một quyết định dũng cảm dù hợp đồng của anh với VFF còn kéo dài đến hết năm 2013. Nhưng làm sao có thể tại vị trước áp lực dữ dội đến từ nhiều phía. Việc ham chuộng thành tích của nhiều người khiến HLV nội khó yên thân khi kết quả thi đấu của đội tuyển không như mong đợi. Dù ai cũng mạnh miệng cho rằng cần phải có thời gian cho đội tuyển, cho tân HLV trưởng nhưng chỉ nói cho sướng miệng thôi. Chả mấy ai chấp nhận việc đội tuyển VN bị loại sớm ở AFF Cup hay SEA Games...

HLV Lê Huỳnh Đức từng làm HLV tạm quyền của ĐTQG năm 2009

Vì vậy, theo tôi, vào lúc này chọn HLV ngoại cho đội tuyển là thích hợp nhất. Nói vậy bởi HLV nội đã và đang gắn chặt sự nghiệp của mình vào CLB trong nước. Vì vậy, họ không được kiêm nhiệm khi lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển. Điều kiện này khiến nhiều ứng cử viên vị trí HLV trưởng đội tuyển chùn chân, kể cả tôi. Chùn chân bởi tuổi thọ của HLV ở đội tuyển rất ngắn. Cụ thể, một khi đội tuyển có thành tích tệ hại, HLV là người phải ra đi. Khi rời khỏi đội tuyển, liệu CLB cũ có đón HLV ấy trở lại? Câu trả lời: cực khó. Nói cách nào đó, khi lên tuyển, HLV nội sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp dễ như chơi. Nếu điều này xảy ra, gia đình họ sẽ nhận lãnh hậu quả.



Thế tại sao HLV ngoại dám phiêu lưu mạo hiểm để ứng cử vào vai trò HLV trưởng đội tuyển VN?



Họ đến từ phương xa, không am hiểu về khát khao, về đòi hỏi thành tích của người VN. Họ chỉ biết làm theo nguyên tắc do chính họ đặt ra. Chỉ riêng những điều này, họ cũng thuận lợi hơn HLV trong nước rất nhiều. HLV ngoại hay HLV nội chọn tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia bao giờ cũng xuất phát từ khía cạnh chuyên môn, họ không có nhiệm vụ phải “trình báo” với ai đó về quá trình chuẩn bị trước giải. Nếu HLV ngoại chọn 5-6 cầu thủ của một CLB thì không sao, nhưng “lời ong tiếng ve” sẽ đến nếu HLV nội đưa ngần ấy cầu thủ của CLB lên chơi cho đội tuyển. Sự khác biệt của HLV nội và HLV ngoại khi nắm đội tuyển là ở chỗ đó.



Trong bối cảnh hiện tại, nếu VFF mời làm HLV tạm quyền dẫn dắt đội tuyển chơi hai trận đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2015 (gặp UAE tại Mỹ Đình ngày 6-2, Hong Kong trên sân đối phương ngày 22-3), tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm. Nhưng đó chỉ là việc chữa cháy do tôi không thể rời khỏi SHB Đà Nẵng, nơi mà chiến lược và hệ thống phát triển bóng đá trẻ do tôi hoạch định đang có những bước đi vững chắc với khá nhiều cầu thủ trẻ triển vọng... Thất bại của đội tuyển VN ở AFF Suzuki Cup 2012 một phần do chúng ta không có nhân tố mới. Cầu thủ trẻ thì có nhưng lại ít được thử lửa nên khó trưởng thành.



Từ thất bại của đội tuyển, tôi mạnh dạn đôn cả chục cầu thủ U-19 và U-21 lên chơi V-League mùa này. Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm nếu SHB Đà Nẵng không bảo vệ được ngôi vô địch V-League 2013. Đổi lại, việc đưa các cầu thủ trẻ này dự giải sẽ giúp bóng đá Đà Nẵng yên tâm hơn về chiến lược trẻ hóa trong đôi ba năm tới. Làm được việc này, chúng tôi sẽ không phải mất hàng chục tỉ đồng lót tay, mời gọi cầu thủ các nơi về thi đấu, ban huấn luyện cũng nhẹ gánh âu lo về lực lượng trước mỗi mùa giải.



Tôi cam đoan trong số chục gương mặt trẻ của SHB Đà Nẵng dự V-League 2013, sẽ có đôi ba vị trí xứng đáng khoác áo đội tuyển U-23 VN dự SEA Games sắp tới...

Theo Lê Huỳnh Đức (Tuổi trẻ)