HLV Lê Thụy Hải không muốn bị V.Ninh Bình kiện ra tòa

PV đã liên lạc với HLV Lê Thụy Hải để xác định thực hư. Vẫn với một phong thái “khác người” của mình, ông Hải “lơ” đã có cuộc trao đổi rất nhanh gọn xung quanh thông tin đội bóng miền Nam có thể sẽ là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân của mình.



- PV: Xin chào ông! Trước tiên xin chúc mừng ông cùng V.Ninh Bình đã có chuỗi trận toàn thắng trong 2 vòng đấu gần đây để leo lên vị trí thứ 4 trên BXH. Vậy với thành tích ấn tượng như vậy, ông có nghĩ đội bóng mà mình đang dẫn dắt đã bắt đầu đi đúng hướng?





Ông Lê Thụy Hải (phải) lại phủ nhận thông tin gia nhập Navibank Sài Gòn. (Ảnh:Quang Minh)

Lê Thụy Hải: Không phải chúc mừng tôi, vì thực ra trong 6 trận đã qua, tôi chỉ có chính thức 2 trận thắng, đó là con số quá khiêm tốn đối với Lê Thụy Hải này. Nhưng dẫu sao, bằng tinh thần làm việc nghiêm túc của tôi, cộng sự nỗ lực của các cầu thủ, hai chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng với cái lực của V.Ninh Bình. Còn về chuyện có đúng hướng hay không, thì cứ có được 3 điểm là đúng hết.



- Tại vòng 10 V.League vừa qua, khi V.Ninh Bình có chiến thắng 1-0 trước chủ nhà HAGL, theo ông thì đây là chiến thắng do may mắn hay vì đội bóng của ông có lực mạnh như vừa đề cập?



Ai bảo V.Ninh Bình thắng HAGL là do may mắn, thế đội nào thắng cũng là may mắn hết à? Nên nhớ rằng ngày hôm đó HAGL có đầy đủ hết những cầu thủ giỏi nhất của mình, lại được thi đấu trên sân nhà, có hàng vạn khán giả cổ vũ. Còn chuyện thời tiết xấu thì cả hai cùng bị thiệt chứ không riêng gì HAGL nên đừng bảo chúng tôi may mắn, mang tiếng lắm.



- Đang vận hành “bộ máy” V.Ninh Bình vào guồng, nếu có lời mời dẫn dắt một CLB khác thì ông nghĩ sao? Hiện nay đang tràn ngập thông tin rất có thể sắp tới ông sẽ vào Nam để thay thế HLV Vũ Quang Bảo, người vừa xin từ chức ở CLB Navibank Sài Gòn. Vậy ý kiến của ông ra sao?



Thông tin đó ở đâu ra, tôi chẳng hiểu người ta lấy cơ sở gì để mà đưa ra cái thông tin đó, cho nên đừng hỏi tôi câu hỏi như vậy.



- Nhưng nếu nhận được lời mời thiện chí từ lãnh đạo Navibank Sài Gòn, liệu ông có "Nam tiến" một lần nữa?



(Cười) Ô hay, thế bây giờ tôi đang làm việc với V.Ninh Bình, nếu tôi nhận lời với Navibank Sài Gòn thì tôi sẽ thành kẻ bắt cá hai tay. Nên nhớ, bản hợp đồng của tôi có thời hạn tới hết mùa giải này, vì thế tôi không muốn bị lãnh đạo V.Ninh Bình đưa ra tòa.



- Xin cảm ơn ông.

Theo Minh Quân (VTC News)