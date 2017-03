HLV Mancini không hối tiếc về thất bại của Man City

Tuy nhiên, khác với người đồng nghiệp Roy Hodgson của The Kop thừa nhận sai lầm trong chiến thuật của mình, HLV Mancini lại nhấn mạnh, ông không cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình dù The Citizens bị đá văng khỏi Carling Cup. Chiến lược gia người Italia cho hay, ông đến The Hawthorns để giành một chiến thắng, tuy nhiên vấn nạn chấn thương cùng với sức ép đến từ cuộc đối đầu khó khăn với Chelsea tại Premier League vào ngày thứ Bảy tới (25/9) đã khiến cho ông có quá ít sự lựa chọn. Hành quân đến The Hawthorns, Mancini cho ra mắt đội hình hoàn toàn khác so với trận thắng trước Wigan hôm chủ Nhật tuần trước, và vị thuyền trưởng của Man xanh đã phải trả giá. Phát biểu sau trận đấu, Mancini khẳng định tình thế của ông hiện tại không thể tránh khỏi rủi ro: “Tôi không có bất kì sự nuối tiếc nào vì quyết định thay đổi nhân sự của mình. Thực chất, tôi không thể làm gì khác hơn được nữa, đây là sự lựa chọn duy nhất. Thời điểm hiện tại, tôi có quá nhiều áp lực và vấn đề phải lo lắng, và rủi ro là điều không thể tránh khỏi”. Trong thất bại của đội bóng vùng Eastlands ngày hôm qua, thủ thành Shay Given nổi lên như một điểm sáng: “Shay đã thi đấu rất tốt. Tôi hài lòng về điều đó, và cậu ấy xứng đáng được nhận lời khen ngợi cho màn trình diễn của mình”. Với sự đầu tư ồ ạt mà những ông chủ người Ả Rập chấp nhận chi cho tham vọng bá vương của Man City, thất bại tại Carling Cup – dù vì bất kì lý do gì, cũng sẽ là một nỗi thất vọng lớn cho BLĐ cũng như CĐV The Citizens. Theo Trang Trần (Bongdaso)