HLV Mancini suýt đánh nhau với Balotelli

Nguyên nhân là ở cuộc so tài tại Etihad này, mãi đến phút 85, Mancini mới tung Balotelli vào sân thay Aguero. Việc chỉ hiện diện trên sân có 5 phút khiến Balotelli không còn cảm hứng thi đấu và anh chơi đầy mờ nhạt trên sân.

Mancini bực tức với thái độ của Balotelli sau trận đấu



Không những vậy, do khó chịu do chỉ được vào sân “cho vui”, Balotelli đã sửng cồ với HLV Mancini. Anh to tiếng và chỉ trích ông thầy đồng hương khi đi vào đường hầm. Không kiềm chế nổi sự bực tức, HLV Mancini lao đến đẩy Balotelli vào phía trong.

Ngay lập tức, các thành viên của Man City đã lập tức chạy lại can ngăn và tách hai thầy trò ra trong tình cảnh sự việc đang khá căng thẳng.

Về sự việc này, HLV Mancini cũng lảng tránh: “Tôi không nhớ những gì đã xảy ra khi trận đấu kết thúc. Tôi không muốn ai hỏi nhiều về vấn đề này, bởi đó không phải là điều quan trọng. Balotelli muốn trình bày chuyện gì đó và ngày mai tôi sẽ hỏi trực tiếp cậu ta”.

Mancini đánh giá về trận hòa Arsenal 1-1: "Tôi cảm thấy lo lắng vì Man City thủng lưới từ một tình huống cố định. Toàn đội cần phải tập luyện chăm chỉ hơn để khắc phục điểm yếu này, bởi chúng tôi thủng lưới 3 bàn liên tục trong các pha bóng kiểu thế này.

HLV người Italia cũng thất vọng vì Man City để thủng lưới cả 5 trận đấu tại Premier League năm nay: “Tôi thực sự thất vọng, bởi chúng ta chỉ chiến thắng nếu giữ sạch được mành lưới. Man City luôn lùi quá sâu phòng ngự ở khoảng 15 phút cuối, trước đó chúng tôi thường phung phí 4,5 cơ hội khi đang dẫn trước”.

Theo Kiều My (Dân trí / Mail)