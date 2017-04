HLV Minh Phương thua trận thứ sáu liên tiếp

Than Quảng Ninh chơi không quá quyết liệt để tìm một chiến thắng, Long An lại có bàn thắng trước, cùng nhiều cơ hội khác song thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương lại thua ngược đội khách đến từ vùng mỏ.



Hà Vũ Em (giữa) ăn mừng bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Long An

Ngay phút 20, trong một pha tấn công biên, bóng được câu chìm vào trung lộ, Hà Vũ Em lao vào dứt điểm mở tỉ số 1-0 cho Long An. Một bàn thắng mẫu mực của Long An, có được thuận lợi cùng sau đó là hàng loạt cơ hội nhưng đội bóng miền Tây lại bỏ qua. Điều đáng nói là đội đất mỏ dù thua bàn nhưng họ chơi không quá quyết liệt.

Đến phút 42, từ pha tấn công biên của Than Quảng Ninh, bóng được câu bổng vào vòng 5m50 của Long An, Patiyo tung người đánh đầu trong thế không ai kèm gỡ hoà 1-1 cho Than Quảng Ninh.



Than Quang Ninh chơi như chưa hết ....ga

Lâu nay Long An vẫn cứ hay thế, thua bàn ngay sau bàn thắng và thua bàn vào những phút cuối trận vốn là thuộc tính của đội bóng này. Tưởng như hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời hòa 1-1 thì Long An lại bị thủng lưới.

Phút 44, khi các hậu vệ Long An và tiền vệ dồn về dày đặt trước cầu môn của Quốc Cường, Nghiêm Xuân Tú có cú sút căng ngay ngoài vạch 16m50, bóng chìm và căng, trúng chân các hậu vệ Long An đổi hướng khiến thủ môn Quốc Cường phản xạ không kịp, Than Quảng Ninh vượt lên dẫn 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.



Long An (áo đỏ) thua trận thứ sáu thời HLV Minh Phương

Trước trận đấu một số người hâm mộ Long An cứ cảm thấy lạc quan và có cảm giác như Long An sẽ có điểm ở trận này dù đội khách là một đội mạnh. Thế nhưng ‘cảm giác” ấy chỉ là…ảo giác mà thôi. Minh Phương sau sáu trận “lèo lái” con thuyền Long An cũng là sáu trận thua liên tiếp. Long An vẫn tiếp tục chôn chân dưới đáy bảng.



HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ khó khăn với đàn em Minh Phương

Cũng rất may khi ở vòng đấu này, đối thủ mà Long An xác định “nhìn để đá” là XSKT Cần Thơ đã thua Hải Phòng 1-3 ngày hôm qua. Và như thế Long An đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Cần Thơ khi thua Than Quảng Ninh.

+ Phát biểu sau trận đấu:

- HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh): Thi đấu thì cố gắng đạt được mục tiêu của mình. V- League ngày càng ít đội không còn suy nghĩ trụ hạng và họ có tham vọng nhiều. Dù Long An thua nhưng hai trận qua đội Long An vẫn thi đấu rất tốt, tôi tin họ sẽ khởi sắc ở giai đoạn hai. Than Quảng Ninh có nhiều cầu thủ trẻ. Nói rằng, hôm nay Than Quảng Ninh chơi chậm như cỗ máy chạy radar thì cũng không phải, chúng tôi tổ chức đá chậm phần sân nhà, nhưng đá nhanh ở phần sân đối phương, tôi vẫn xây dựng cách chơi như thế.

- HLV Nguyễn Minh Phương (Long An): Đội thiếu may mắn nhiều thứ, hôm nay chúng tôi cũng có bàn thắng trước nhưng cuối cùng vì lỗi cá nhân dẫn đến trận thua ngược. Trong tay tôi chỉ còn 10 VĐV, phần thì chấn thương, phần thì thanh lý hợp đồng, nhưng hôm nay thì tôi hài lòng với cầu thủ của tôi, họ đã thể hiện thi thần thi đấu tốt. Giai đoạn hai chờ tìm cầu thủ giỏi thì rất khó. Vì cầu thủ giỏi thì các đội đâu có nhả quân. Cái chính là đào tạo. Vấn đề quan trọng là tôi chấp nhận cuộc chơi dù đội có xuống hạng.

Nếu cầu thủ nào cảm thấy không thích chơi thì tôi cũng sẵn sàng. Với tôi, tôi xây dựng đội bóng trên tinh thần tập thể chứ không phải cá nhân. Chuyện nội bộ lục đục tôi có nghe thông tin, còn tôi thì không biết gì cả. Tôi cũng là dân VĐV đi ra nên tôi biết, tôi chẳng quản quân theo kiểu phát xít để cầu thủ bất mãn tôi. Tôi rất thoải mái.