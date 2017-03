HLV Miura loại 7 cầu thủ Olympic Việt Nam

Trước khi loại 7 tuyển thủ, chiều qua, HLV Miura đã xem giò hết các học trò của mình, trong trận giao hữu kéo dài 3 hiệp giữa ĐTVN và Olympic Việt Nam. Trong trận đấu này, Olympic Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Mạc Hồng Quân, nhưng sau đó đã thua ngược với tỷ số 1-3.

Sau trận đấu, HLV Miura đã rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ, nhưng cho biết vấn đề chuyên môn vẫn chưa đạt. Cụ thể, Trong hiệp 1, về mặt chiến thuật các cầu thủ tuyển Việt Nam và Olympic có quá nhiều tình huống xử lý quá phức tạp.



HLV Miura đã chọn được những cầu thủ tốt nhất cho Olympic Việt Nam

HLV Miura đã chọn được những cầu thủ tốt nhất cho Olympic Việt Nam

Dù sao thì Olympic Việt Nam cũng chỉ mới tập trung, lại có nhiều cầu thủ mới lên tuyển, nên lối chơi chưa thể nhuần nhuyễn. Trong những ngày tới, Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội, trước khi lên đường tham dự Asiad vào ngày 11/9 (dự kiến).

Do thời gian không còn nhiều, nên HLV Miura đã quyết định loại 7 cầu thủ, gồm: Khắc Ngọc, Sỹ Sâm, Ngọc Đức (SL Nghệ An), Văn Thuận (CLB Hà Nội), Minh Hải (CLB Hà Nội), Văn Thành (Hà Nội.T&T), Anh Tuấn (SHB.Đà Nẵng). Nhà cầm quân người Nhật sẽ đôn 4 cầu thủ ở ĐT Việt Nam lên khoác áo Olympic dự Asiad 17.

Những cầu thủ sẽ được gọi lại (đang khoác áo ĐTVN) gồm: tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Quế Ngọc Hải (SL Nghệ An), Ngô Hoàng Thịnh (SL Nghệ An) và Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng).

Theo Hiểu Minh (Dân Trí)