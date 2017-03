HLV Nguyễn Văn Sỹ: ‘Chờ ngựa ô viết nên cổ tích Euro 2016’

Lối chơi đề cao tính đồng đội HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá Euro 2016 không có nhiều nhân tố nổi bật do hầu hết các đội chú trọng cách chơi mang tính đồng đội cao. Thậm chí ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha là chân sút Ronaldo cũng phải hoạt động hết công suất và hỗ trợ đồng đội nhiều chứ không còn chờ bóng ăn như trước. Hơn nữa, vòng bảng ít bàn thắng hoặc không có những trận tỉ số đậm do các đối thủ đã nghiên cứu quá kỹ về nhau và nghiêng về tính thực dụng, an toàn là trên hết. Tuy nhiên, Euro vẫn rất đáng xem bởi mỗi trường phái bóng đá đều là một bài học quý cho giới làm nghề.