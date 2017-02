HLV Phan Văn Giàu chuẩn bị tiếp “đám trẻ” bầu Đức

CLB Long An tạm thời yên ổn sau bão tố. Xét về tình hình nhân sự thì Long An đang chịu nhiều thiệt thòi sau “sự cố Thống Nhất” ngày 19-2. Chiều 25-2 tới đây, Long An lại tiếp “đám trẻ” bầu Đức trong khuôn khổ vòng 7 V-League. Trợ lý Phan Văn Giàu được chỉ định ngồi vào “ghế nóng” HLV trưởng thay HLV Ngô Quang Sang.



CLB Long An sẽ mạnh mẽ đứng lên làm lại. Ảnh: PHẠM HUY

Đội khách, tức HA Gia Lai thì đang lên tinh thần sau hai trận thắng liên tiếp ở V- League tạm thoát khỏi khu vực đáy bảng xếp hạng. 180 phút thi đấu đó, HA Gia Lai ghi được bốn bàn, không để thủng lưới bàn nào (thắng Cần Thơ 3-0 và thắng B. Bình Dương 1-0). Trong khi đó Long An cần phải gượng dậy sau bão tố để tiếp kỳ phùng địch thủ một thời.



HA Gia Lai đang hưng phấn sau hai trận thắng liền.

Xét về yếu tố nhân sự thì Long An có biến động mạnh trong cabin ban huấn luyện, còn trên sân thì thiếu Huỳnh Quang Thanh và thủ môn Nguyễn Minh Nhựt. Thực tế thì đây cũng không phải một sự mất mát quá lớn cho đội bóng này. CLB Long An vẫn còn đó những hậu vệ có chất lượng để thay thế Quang Thanh, trong khung gỗ họ vẫn còn hai thủ môn giỏi để thay Minh Nhựt. Vấn đề là tư tưởng và sức mạnh gượng dậy sau bão tố.

Những ngày này thì Long An vẫn tập luyện nghiêm túc như không có điều gì xảy ra sau sự cố dù “kiến trúc tượng tầng” của CLB có biến động rất mạnh. Ngay cả cựu chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm cũng nhắn nhủ cầu thủ “hãy mạnh mẽ đứng lên làm lại”. Một bức thông điệp khí khái và các cầu thủ cũng đang thực thi điều ấy.



HLV Phan Văn Giàu (giữa) có đủ bản lĩnh để vực dậy tinh thần cầu thủ Long An?

Trận đấu giữa Long An và HAGL chiều 25-2 được xem là trận cầu "đinh” của vòng đấu, sức nóng và sức thu hút của nó thì không cần phải bàn cãi. HA Gia Lai đang có dấu hiệu hưng phấn và trỗi dậy sau hai vòng đấu toàn thắng. Những cầu thủ như Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng sẽ lại khoấy động sân Long An bằng một trận cầu cống hiến và đẹp mắt.

Một nửa thành công của trận đấu còn là sự nỗ lực của chủ nhà. Biết đâu sân Long An cuối tuần này lại đông và lại…cháy vé. Người hâm mộ Long An sẽ lại kéo nhau đến xem đội bóng của mình gượng dậy sau “bão tố” như thế nào.

Sau nhiều năm làm trợ lý, HLV Phan Văn Giàu chắc hẳn không phải là một tay mơ, đặc biệt thời anh còn thi đấu thì “cuộc chiến gạch- gỗ” luôn là đỉnh điểm của vòng đấu. HLV Phan Văn Giàu có thể “non” thời gian nhưng về kinh nghiệm đối đầu với HA Gia Lai thì HLV Phan Văn Giàu không thua kém. Thời HA Gia Lai làm “trùm” V- League thì mỗi lần gặp “gạch”, đội bóng phố núi cũng phải vượt qua chính mình mới thắng được. Những cuộc đối đầu gạch-gỗ thời đó cả hai đội đều có thắng có thua.

Những cuộc đối đầu ấy hay, nóng từ trên sân cho đến trên băng ghế chỉ đạo. Hy vọng rằng chiều 25-2 tới đây, “cuộc chiến gạch-gỗ” lại trở về như thời đỉnh cao của nó.

Trong băng ghế chỉ đạo bây giờ của hai đội cũng là hai cầu thủ mà thời đỉnh cao hay đối đầu nhau trên sân, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA Gia Lai và HLV Phan Văn Giàu.

Hãy chờ xem Long An đứng dậy như thế nào trong "cuộc chiến" với HA Gia Lai.