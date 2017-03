HLV Redknapp dè bỉu thành công của Man United

Huấn luyện viên Harry Redknapp. (Nguồn: Getty Images)

Mùa giải năm nay, Manchester United không có sự khởi đầu thuận lợi, song hiện họ vẫn đang trụ vững ngôi đầu Premier League với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp tiếp theo là Arsenal tới 5 điểm.



Bằng chứng rõ ràng nhất trong thành công đó của Manchester United được thể hiện trong chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bolton diễn ra cuối tuần qua. Dù không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng đến 9 cầu thủ trụ cột ,cùng với việc huấn luyện viên Alex Ferguson không được chỉ đạo trực tiếp, song M.U vẫn giành được trọn vẹn 3 điểm.



Điều đó đã được nhiều người thừa nhận, song không phải ai cũng nghĩ như vậy, trong đó có huấn luyện viên Harry Redknapp. Theo vị chiến lược gia người Anh, Manchester United hiện vẫn đang có được kết quả tốt là do sự sa sút của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mang đến.



Phát biểu trước báo giới, huấn luyện viên Redknapp cho biết: "Manchester United đang thể hiện một phong độ kém nhất trong những năm gần đây. Những kết quả mà họ đang có được là nhờ vào may mắn cũng như chính đối thủ của mình sa sút trong thời gian qua."



"Tôi không hề thấy có bất cứ sự khác biệt nào rõ ràng trong đội hình của Manchester United với Arsenal, Chelsea hay Tottenham. Và thực tế, Tottenham có những cầu thủ đủ khả năng để gây đột biến và chúng tôi đã chứng minh được điều khi chơi tại đấu trường Champions League", Harry Redknapp nói thêm.



Cho dù Redknapp không thừa nhận sức mạnh của M.U, song ông cũng không thể chối bỏ một sự thật rằng Tottenham đã bị đánh bật khỏi tốp 4 và hiện bị đội xếp thứ tư là Man City bỏ cách tới 4 điểm. Mùa trước, Tottenham đã vượt qua Man City ở những vòng cuối để có mặt trong tốp 4, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự Champions League. Hiện họ cũng đã vào đến vòng tứ kết của giải đấu danh giá này và sẽ chạm trán với Real Madrid của Jose Mourinho./.





Theo Huy Anh (Vietnam+)