HLV Steve McClaren từ chối thay Grant ở West Ham

Steve McClaren (Nguồn: Internet)

Sau khi để thua ngược với tỷ số 2-3 trước Wigan, West Ham đã trở thành đội bóng đầu tiên nói lời chia tay với giải Ngoại hạng Anh mùa giải này. Chỉ 1 giờ đồng hồ sau thất bại trên, huấn luyện viên Avram Grant cũng đã bị các ông chủ của West Ham sa thải. Tạm nắm quyền dẫn dắt West Ham trong trận đấu cuối cùng của giải là huấn luyện viên đội một Kevin Keen.



Trong khi đó, dù đang thất nghiệp sau khi bị Wolfsburg sa thải hồi đầu năm, song McClaren cho biết ông không có ý định dẫn dắt West Ham. Dù là đội bóng có truyền thống, song West Ham đang đứng trước tương lai vô cùng ảm đạm với khoản nợ lên đến 80 triệu bảng.



"Vào thời điểm này tôi không có ý định cân nhắc dẫn dắt West Ham. Hy vọng West Ham sẽ tìm được một huấn luyện viên giỏi để dẫn dắt đội trong tương lai," McClaren từ chối một cách lịch sự.



Cũng chính vì lý do kể trên mà nhiều huấn luyện viên có tên tuổi khác cũng đã từ chối lời mời của các ông chủ sân Upton Park, như Martin O'Neill, Sam Allardyce. Một gương mặt triển vọng khác là Gustavo Poyet, mới đưa Swansea giành quyền thăng hạng Championship (tức hạng Nhất) cũng đã nói lời từ chối sau khi chứng kiến người bạn cũ Granfranco Zola bị đối xử tệ bạc. Zola đã bị các ông chủ West Ham sa thải hồi năm ngoái, nhường chỗ cho Grant, dù đã giúp đội bóng này trụ hạng thành công ở mùa giải trước đấy.



Trong khi đó, một cuộc va chạm đã xảy ra trong buổi lễ chia tay mùa giải của câu lạc bộ West Ham giữa một thành viên của câu lạc bộ với người hâm mộ.



Bữa tiệc chia tay được tổ chức tại khách sạn Grosvenor House (London) và để tham gia vào bữa tiệc này người hâm mộ phải chi ra một khoản tiền không nhỏ là 275 bảng.



Cuộc xô xát xảy ra khi một người hâm mộ của West Ham đã chạy đến để xin được chụp ảnh cùng Demba Ba tuy nhiên chân sút người Pháp lại từ chối và lấy lý do rằng đang quá mệt mỏi. Dù từ chối rất lịch sự nhưng việc này khiến người hâm mộ này và một số người khác nổ sung và bắt đầu gây rối.



Ben Shephard, cổ động viên lâu năm của câu lạc bộ chủ sân Upton Park đã đứng ra hòa giải tuy nhiên mọi việc có vể chưa lắng xuống và ngay sau đó cảnh sát đã phải can thiệp.



Dù không mấy mặn mà với buổi lễ này nhưng theo một vài thông tin trên báo chí thì các cầu thủ của West Ham sẽ bị phạt ít nhất một tuần lương nếu như không tham dự vào buổi tiệc này./.





Theo Huy Đồng (Vietnam+)