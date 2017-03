HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng: “Nên tạm dừng giải để giải quyết tranh chấp”

Câu chuyện còn liên quan đến SLNA và nhiều vấn đề khác.

HLV Hữu Thắng cho rằng vụ việc tranh chấp bản quyền truyền hình không được giải quyết dứt điểm khiến các đội bóng và khán giả đều cảm thấy mệt mỏi. Ảnh: VSI

Trên đỉnh cao là đầy gió lớn



* Mùa giải mới bắt đầu với 1 trận thắng, 1 trận hòa, ông có hài lòng với kết quả vừa qua của đội nhà?



- Mùa giải năm nay, SLNA chia tay 4 ngoại binh mang lại thành công cho đội ở mùa trước. Chưa kể một số cầu thủ phải dự SEA Games 26 nên tập trung muộn với toàn đội. Ở một góc độ nào đó, chúng tôi mang trách nhiệm ĐKVĐ trên vai, nên áp lực với toàn đội rất lớn. Các đối thủ khi gặp chúng tôi cũng cắn răng đá trên 100% phong độ, khiến chúng tôi càng vất vả. Tôi lấy ví dụ như trận hòa 0-0 với Thanh Hóa, đối thủ chơi bóng như chiến sỹ “cảm tử”, khiến chúng tôi khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Tôi cũng thất vọng khi sức ép không được cụ thể hóa thành bàn thắng, nhưng bóng đá là vậy, đôi khi cố gắng không được đáp trả tích cực.



* Còn chiến thắng trước TĐCS.ĐT, SLNA bị chê vì lối chơi thiếu tích cực ở cuối trận?



- So với trận hòa ở vòng 1, chúng tôi có nỗ lực cộng một chút may mắn để có chiến thắng trước chủ nhà TĐCS.ĐT. Đá tại Cao Lãnh vốn không dễ dàng gì, chưa kể chúng tôi cũng chưa thực sự đạt phong độ cao. Ngay thời điểm trước trận đấu, nhiều học trò của tôi bị cảm vì sự chênh lệch thời tiết lên 11 độ C giữa Nghệ An và Đồng Tháp. Nếu thời tiết ở Vinh lạnh thì trong phương Nam nắng chói chang. Chúng tôi phải ra sân từ lúc 14h chiều, vốn không đúng nhịp sinh học từ thời điểm trước đó. May mắn chúng tôi có bàn mở tỷ số sớm do công Abass. Còn về cuối trận, khi thể lực và tinh thần không còn cao, việc SLNA chơi phòng ngự là điều bình thường, bởi việc giữ được chiến thắng mới là nhiệm vụ quan trọng, thay vì chơi so kè với đối thủ.



* Thông thường nhà vô địch thường bị các đối thủ “quây” đánh hội đồng trong mùa giải mới. BHL lẫn cầu thủ SLNA đã có kế sách gì để vượt qua áp lực?



- Khi ở đỉnh cao, luôn có gió lớn tựa như thử thách với những nhà vô địch. Chúng tôi cũng cảm nhận rõ tâm lý quyết tâm từ các đối thủ mỗi khi đụng độ với SLNA. Bản thân tôi phải có những sự thay đổi mặt chiến thuật, lối chơi phù hợp với hoàn cảnh mới. Còn về phần học trò, tôi chỉ yêu cầu họ ra sân với nhiệm vụ cụ thể trong từng trận đấu, từng đối thủ. Bản thân chức vô địch năm trước, tôi xác định các cầu thủ phải đá vì thương hiệu, danh dự của CLB, trước khi tính toán thiệt hơn đến việc tranh đua vị trí. Thời điểm này cũng vậy, chúng tôi không đặt mục tiêu tốp mấy, có huy chương không, mà quan trọng CLB phải tạo cá tính riêng để CĐV xứ Nghệ thương và ủng hộ.



* 2 vòng đấu vừa qua, CĐV SLNA vẫn nhớ những ngoại binh như Kavin, Fagan, Ansah hay Hodges. Liệu số tân binh mới có thể thay thế hoàn toàn sự kỳ vọng từ BHL lẫn người hâm mộ tỉnh nhà?



- Điều quan trọng nhất xây nên chiến thắng cho chúng tôi những mùa giải trước chính là việc các ngoại binh hòa nhập nhanh với các cầu thủ nội. Chính sự gắn kết, ăn ý từ sinh hoạt đến thi đấu tạo nên sức bật cho chúng tôi. Việc Kavin, Fagan hay Ansah chưa phát huy được năng lực trong màu áo mới cũng bắt nguồn việc họ chưa tạo được sự liên kết ngầm với các đồng đội xung quanh. Để đòi hỏi những tân binh như Hector, Abass, Bebbe phải thay thế ngay là không thể, nhưng tôi có thể đảm bảo họ đủ chất lượng và tài năng để cống hiến cho CLB.



* Theo ông, các tân binh đạt được bao nhiêu phong độ trong thời điểm này?



- Chúng tôi mới bổ sung tân binh Kendall Jagdeosghn ở hàng công trong thời điểm vừa qua. Dù chưa thể đánh giá hết phong độ cầu thủ Trinidad & Tobago được bao nhiêu, nhưng tôi có thể nói chân sút từng đá giải MLS có tài năng thực sự. Về phần Abass, Hector, Bebbe cũng chỉ mới đạt được 60-70% phong độ và mất thêm 3, 4 trận đấu nữa họ mới thực sự quen thuộc với không khí ở Super League. Tôi nghĩ không nên đòi hỏi các cầu thủ này phải rập khuôn hoàn toàn với Kavin, Ansah hay Fagan, mà họ phải tự khẳng định cá tính của riêng mình. Riêng phần tôi lẫn các cầu thủ còn lại luôn tin tưởng, tạo cơ hội để họ hòa nhập hoàn toàn và coi đội bóng như một gia đình.



* Riêng về tiền đạo Văn Quyến, ông đánh giá sao về nỗ lực của chân sút này trong thời điểm vừa qua?



- Văn Quyến là cầu thủ tài năng như thế nào tất cả đều biết, nhưng sau thời gian trở lại, cậu ấy liên tục gặp xui xẻo khi gặp tai nạn hay chấn thương. Riêng chúng tôi luôn tạo điều kiện để Quyến ra sân để giữ cảm giác, niềm tin lẫn khao khát lấy lại đam mê với trái bóng. Thời điểm này, Quyến đang cố gắng giảm cân để ra sân thi đấu nhiều hơn. Ngay trận đấu Cúp QG, Quyến để lại dấu ấn với 2 pha kiến tạo. Đó là tiền đề tốt nhưng Quyến phải cố gắng hơn nữa để thoát khỏi sức ép hiện tại. Có thế Quyến mới có thể ra sân đều đặn và có những bàn thắng cho riêng mình.



Cuộc đấu bản quyền làm ảnh hưởng chất lượng giải đấu



* Đánh giá của ông về 2 vòng đấu vừa qua tại Super League 2012 ra sao? Đặc biệt là việc hàng loạt đội bóng đại gia như B.Bình Dương, V.Hải Phòng, CLB BĐHà Nội, Sài Gòn FC đều chơi dưới sức, dù đầu tư không ít tiền của, con người?



- Mùa giải năm nay, độ khốc liệt tại Super League cao hơn hẳn so các mùa trước. Ngay 2 tân binh mới lên hạng cũng chơi chắc chắn, chứ không hề dễ dàng đánh bại họ. Về việc các đội bóng chưa có được phong độ cao một phần vì mùa giải mới bắt đầu, chưa thể có được phong độ, độ gắn kết tốt nhất giữa các cầu thủ. Còn ở nguyên nhân thứ 2, chính là việc các khoản đầu tư lớn chưa chắc sẽ sinh lời, tạo ra chiến thắng. Có nhiều cầu thủ giỏi việc tạo ra sự đồng thuận, tin tưởng và hy sinh vì nhau rất quan trọng. Thành công SLNA ở mùa trước cũng nhờ việc biết dung hòa quan hệ, tâm tư tình cảm giữa cầu thủ nội-ngoại với nhau. Nếu những ngôi sao không hy sinh, biết thi đấu vì cái chung, thì có đổ tiền bao nhiêu cũng chỉ mang lại thất bại.



* Ông đánh giá sao về cuộc chiến bản quyền giữa VPF-VFF-AVG suốt mấy tháng qua?



- Tôi nghĩ rằng cuộc chiến bản quyền truyền hình giữa 3 tổ chức này đang khiến Super League thực sự gặp rắc rối theo. Có thể nói là chất lượng giải đấu sẽ không thể cao, khi những tranh cãi từ mặt thượng tầng đang làm rối loạn những bộ phận ở hạ tầng. Xét về mặt quan hệ quốc tế, VFF là người có tiếng nói quyết định và được sự phê chuẩn từ FIFA. Còn VPF lại là người quản lý giải đấu, mang lại lợi ích và tiếng nói chung giữa các CLB. Cứ đấu đá, tranh chấp bản quyền thế này, chúng tôi cũng lúng túng không biết nghe ai, không nghe ai cả.



Các trận đấu diễn ra hoàn cảnh như thế cũng rất khó đá, khi cầu thủ cũng bối rối trước những tranh chấp. Còn CĐV cũng là người thiệt thòi khi không thể chứng kiến đội nhà thi đấu trên sân. Ngay trận đấu TĐCS.ĐT-SLNA vừa qua, trang web VFF thông báo phát sóng trên đài truyền hình Đồng Tháp. Tuy nhiên người hâm mộ lên xem lại không thấy phát như thông báo, gây ức chế và phẫn nộ từ dư luận. Mà tôi thấy bóng đá được tổ chức cũng vì người hâm mộ. Nếu khán giả không có thể xem bóng đá thì việc tổ chức giải đấu cũng coi như thất bại.



* Đã có luồng dư luận cho rằng nên tạm hoãn giải đấu để giải quyết rốt ráo tranh cãi bản quyền truyền hình giữa VPF-VFF-AVG?



- Tôi đồng ý với quan điểm tạm dừng giải đấu để chờ Bộ VH,TT& DL, Tổng cục TDTT hoặc cấp cao hơn xử lý vấn đề này. Ngay như ở Anh, Italia hay Tây Ban Nha, BTC giải cũng phải tạm hoãn tổ chức giải đấu khi Hiệp hội cầu thủ đình công, tranh cãi bản quyền giữa các CLB với nhau chưa được thông qua. Việc tạm hoãn là đáng tiếc nhưng là bắt buộc, khi những tranh cãi về giải đấu chưa được thông qua. Trong khi ấy, việc 2 giải đấu vẫn diễn ra khi bất đồng xảy ra giữa các bên là việc không thể chấp nhận. Bây giờ phải xử lý xem ai được quyền phát, ai được tiếp sóng, để không còn cảnh BTC sân phải lập biên bản, khiến VFF rồi VPF gọi điện thoại can thiệp như 2 vòng đấu vừa qua. Chứ đá trong cảnh tranh chấp thế này, CLB, cầu thủ lẫn người hâm mộ bị hành hạ, chứ có sung sướng gì đâu.



* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!



Không chỉ có khán giả Nghệ An bức xúc vì không được theo dõi trực tiếp trận TĐCS.ĐT-SLNA dù website VFF đã thông báo lịch phát sóng trực tiếp từ trước, mà khán giả Nha Trang cũng lâm vào cảnh tương tự với trận K.KH-V.NB. Hôm qua, ông Dương Quốc Hùng, GĐ CLB K.KH, đã gửi công văn cho VFF để thông báo về việc trận K.KH-V.NB không được lên sóng Truyền hình Khánh Hòa (KTV) như kế hoạch, dù KTV đã nhận được sự cho phép của AVG. Thay mặt CLB K.KH, ông Hùng đề nghị VFF làm việc với AVG về vấn đề này.





