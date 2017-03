HLV Ukraine định “choảng” phóng viên!

Oleg Blokhin tức giận vì bàn thắng không được công nhận



Nỗ lực phá bóng của John Terry



Chiến lược gia Oleg Blokhin tỏ ra thất vọng về công tác trọng tài trong trận đấu giữ đội đồng chủ nhà Ukraine và ĐT Anh. Vị HLV này đã mang nguyên cả sự tức giận đó vào buổi họp báo sau trận đấu.Ông Blokhin bức xúc: “Có tới 5 trọng tài trên sân và quả bóng vượt qua vạch vôi tới cả mét vậy mà chẳng ai thấy gì. Vậy 5 trọng tài ở đó để làm gì? Ông ấy còn chẳng để ý gì tới sự phạm lỗi của Carroll và Terry. Hai cầu thủ này còn chẳng phải nhận một sự trừng phạt nào từ phía trọng tài”. (Ông Blokhin có lẽ muốn nói tới tình huống trọng tài Viktor Kassai bỏ qua việc Carroll thúc cùi chỏ với một cầu thủ Ukraine và Terry phạm lỗi thô bạo khiến Konoplianka phải nằm sân).Cái đầu nóng của ông Blokhin chưa kịp nguội thì có phóng viên đã đặt câu hỏi “nhạy cảm” động chạm tới chuyện riêng tư của ông và thành viên trong đội bóng. Vị HLV này vô cùng tức giận và thách phóng viên “ra ngoài nói chuyện”.“Anh đã bao giờ chơi bóng? Anh thích viết gì thì anh viết. Anh không thích tôi hay đội của tôi đó là quyền của anh. Nhưng tôi không cho phép ai phê phán hay bình phẩm học trò mình. Hãy ra ngoài và nói chuyện như những người đàn ông” – vị HLV 59 tuổi thách thức.Ông Blokhin còn nói thêm: “Tôi hiểu anh là một nhà báo. Còn tôi là một HLV. Tôi biết việc mình đang làm và hãy tôn trọng tôi”.Bên cạnh sự tức giận của HLV Blokhin là niềm vui của chiến lược gia người Anh. Tuy nhiên, sau trận đấu cả HLV Roy Hodgson và thủ quân Steven Gerrard đều thừa nhận ĐT Anh đã được “thần may mắn” ủng hộ trong trận cuối vòng bảng.Ông Roy Hodgson nói : “Đây là một trận đấu đầy áp lực với ĐT và chỉ có 4000 CĐV dũng cảm tới đây cổ vũ đội bóng. Một trận đấu khó khăn và chúng ta cần một chút may mắn. ĐT Anh đã có được sự may mắn ấy và giành chiến thắng trong trận đấu”.Về phần đội trưởng Steven Gerrard thì phát biểu: “Để thành công ở các giải đấu lớn, ngoài đẳng cấp bạn còn cần một chút may mắn. Hai năm trước đây chúng tôi không có được điều đó nhưng năm nay chúng tôi đã có được may mắn ấy”.Theo Linh San (Indepen, Daily Mail, NLĐ)