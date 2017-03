HLV Villas-Boas lên tiếng về tương lai của Lampard

Villas-Boas khẳng định Lampard sẽ ở lại Chelsea lâu dài. (Nguồn: Getty Images)

Thời gian qua, tương lai của Lampard chính là một trong những đề tài nóng nhất được giới truyền thông khai thác. Thậm chí có thông tin cho rằng Manchester United, Paris Saint-Germain và ngay cả West Ham đã đánh tiếng muốn có tiền vệ 33 tuổi này.



Không những thế, báo chí Anh còn cho rằng, khả năng Lampard ra đi là rất lớn, bởi mối quan hệ giữa anh và huấn luyện viên Villas-Boas đã "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" kể từ khi vị chiến lược gia này về nắm quyền tại Stamford Bridge.



Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới đây trên Goal, Villas-Boas đã lên tiếng khẳng định sẽ không có chuyện Lampard ra đi và tương lai của anh sẽ là gắn bó lâu dài với Chelsea. "Anh ấy sẽ không đi đâu hết," Boas nói với các phóng viên. "Vâng, lâu dài."



Bên cạnh việc khẳng định tương lại của Lampard, Villas-Boas cũng cho hay, cả Didier Drogba và Salomon Kalou cũng sẽ không đi đâu hết cho đến khi kết thúc mùa giải, sau khi có khá nhiều thông tin đề cập đến việc đi hay ở của hai cầu thủ này.



Hiện tại cả Drogba và Kalou đã trở về tập trung cùng đội tuyển Cote d'Ivoire, để chuẩn bị cho vòng chung kết CAN 2012. "Họ sẽ trở lại câu lạc bộ sau khi CAN 2012 kết thúc và hy vọng chúng tôi sẽ giữ được chân họ đến cuối mùa giải," Villas-Boas. "Đó là ý định của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng họ sẽ đồng ý."



Hiện tại, Chelsea có 37 điểm và đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm ít hơn so với đội bóng đang dẫn đầu Man City. Huấn luyện viên Villas-Boas chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm để hướng đến mục tiêu cao nhất trong mùa giải này./.

Theo Huy Anh (Vietnam+)