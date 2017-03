HLV Villas-Boas thở phào vì Terry thoát chấn thương

Chelsea đang rất lo lắng về tình hình của trung vệ đội trưởng Terry. Cầu thủ này dường như đã dính phải 1 chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận gặp Wigan tại vòng 16 Premier League. Terry đau đớn trong trận gặp Wigan Trong trường hợp dính chấn thương, hậu vệ kỳ cựu này sẽ không thể cùng The Blues chiến đấu với Tottenham trong cuộc chạm trán đêm thứ Năm tới. Tuy nhiên, rất may cho CLB thành London, đội trưởng Terry nhiều khả năng sẽ kịp phục hồi cho trận chiến với Spurs. Không những vậy, Ramires và David Luiz cũng sẽ trở lại cho trận chiến trên sân White Hart Lane. “John Terry đã rất đau đớn nhưng có vẻ anh ấy vẫn ổn. Ngay cả khi anh ấy phải đi khập khiễng, tôi vẫn nghỉ Terry có thể thi đấu trận tiếp theo. Ramires cũng đã ổn. Cậu ấy đang bình phục và có thể ra sân thi đấu, David Luiz cũng vậy”, HLV Villas-Boas tiết lộ về tình trạng chấn thương của Chelsea vào đêm qua. Tại vòng 16 Premier League, The Blues đã bị Wigan cầm hòa. Với kết quả đó, Chelsea hiện đứng thứ 4 trên BXH với 32 điểm sau 16 vòng đấu. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)