HLV Wenger phản pháo Cesc Fabregas

Hôm qua, Daily Mail đăng tải bài trả lời phỏng vấn của tiền vệ đội trưởng Fabregas, trong đó ngôi sao người Tây Ban Nha nhấn mạnh thứ mà The Gunners còn thiếu để có thể chấm dứt cơn khát danh hiêu chính là tinh thần chiến thắng. Cesc Fabregas cho biết: “Tôi hạnh phúc tại Arsenal. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải chấm dứt cơn khát danh hiệu bởi The Gunners là một đội bóng chất lượng. Tinh thần chiến thắng là điều mà CLB đang thiếu”. Trước lời phát biểu của học trò, Giáo sư ngay lập tức lên tiếng bác bỏ. Theo ý kiến của nhà cầm quân người Pháp, Cesc đã hiểu chưa đúng định nghĩa của cụm từ “tinh thần chiến thắng”. Trả lời phỏng vấn tờ Mirror, Wenger khẳng định: “Tôi nghĩ rằng tất cả các cầu thủ của Arsenal đều co khát vọng giành chiến thắng. Tuy nhiên, "tinh thần chiến thắng" là một thứ gì đó mà chúng ta chỉ cảm nhận được khi đã từng có được thành công”. “Trên phương diện là một đội bóng, The Gunners chưa bao giờ đánh mất khát vọng chinh phục danh hiệu và làm nên những thành công lịch sử. Nhưng cho đến khi nào mà Arsenal chưa thực sự giành được danh hiệu, chúng tôi sẽ chưa thể có được cái cảm giác gọi là “tinh thần chiến thắng”. Tối nay, đoàn quân của HLV Wenger sẽ có cơ hội lớn để giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc chạm trán với Birmingham, đội bóng chưa từng có được chiến thắng trước các Pháo thủ kể từ năm 1957. Theo Nhật Minh (Bongdaso)