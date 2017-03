Hồ sơ bị "lạc", Kagawa chưa thể là người của M.U

Shinji Kagawa

Tiền vệ người Nhật Bản đã được chính quyền Anh “bật đèn xanh” cho phép khoác áo Man Utd từ mùa giải 2012/13. Tuy nhiên, quá trình hoàn tất thủ tục lại đang gặp trục trặc do hồ sơ sức khỏe của Kagawa hiện bị mắc kẹt tại Manilla. Lý do cụ thể vẫn chưa được công bố.



Điều đó có nghĩa Kagawa không kịp tham dự buổi tập đầu tiên của Man Utd vào ngày hôm nay để chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù vậy, CLB hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết sớm trong vòng 24 giờ.



Kagawa là tân binh Man Utd chiêu mộ từ Borussia Dortmund hồi tháng trước với phí 13 triệu bảng. Cầu thủ này đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm và dự kiến sẽ cùng toàn đội Man Utd tham dự chuyến du đấu tại Trung Quốc và Nam Phi sắp tới.



Được biết, ngôi sao 23 tuổi này sẽ mang số áo 26 tại sân Old Trafford, trong khi một tân binh khác là Nick Powell sẽ mặc áo số 25. Chiếc áo số 7 huyền thoại đã được trao cho Valencia.

Theo Thái Sơn (Bongdaplus.vn)