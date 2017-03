Hòa AS Roma, Juventus rộng cửa vô địch Serie A

Với lợi thế sân nhà, AS roma quyết đánh bại Juventus để mở ra hy vọng trong cuộc đua giành chức vô địch Serie A. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Rudi Garcia đã không thể hoàn tất nhiệm vụ đó.



Juventus chia điểm với AS Roma

Họ đã chơi trong thế thiếu người và để Juventus vượt lên dẫn trước. Mặc dù sau đó, Kéita đã gỡ hòa cho AS Roma nhưng việc không thể thu hẹp khoảng cách 9 điểm với Lão bà khiến “Bày sói” gần như hết hy vọng bắt kịp nhà ĐKVĐ Serie A. Ai cũng hiểu, với sức mạnh không tưởng của Bianconeri, cách biệt ấy là quá lớn trong bối cảnh Serie A chỉ còn 13 vòng.

Juventus bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của hai cái tên quan trọng bậc nhất, Paul Pogba và Pirlo vì những lý do khác nhau. Do đó, HLV Allegri đã buộc phải chuyển về thi đấu sơ đò 3-5-2 với cặp tấn công Tevez-Morata. Trong khi đó, Vidal-Marchisio-Pereyra là bộ ba tiền vệ trung tâm của Juventus.

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Juventus không tràn lên tấn công. Thay vào đó, họ chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà và chủ trương thi đấu phòng ngự phản công. Thực tế, cơ hội của Lão bà vẫn nhỉnh hơn hẳn đối phương. Phút 22, từ đường căng ngang của Vidal, trung vệ Manolas suýt nữa đã đưa bóng về lưới nhà.

Về phần AS Roma, họ gần như không thể xuyên thủng hàng thủ của Juventus trong hiệp 1. Vì vậy, họ không thể tạo ra bất kỳ cơ hội đáng chú ý nào. 45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, trong thế buộc phải thắng, AS Roma đã nôn nóng dồn lên và họ đã phải trả giá bằng chiếc thẻ vàng thứ 2 của Torosidis ở phút 62. Ngay sau đó, Carlos Tevez đã đưa Juventus vượt lên dẫn trước sau pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp. Trong thế hơn người, Juventus đã tỏ ra lấn lướt so với AS Roma. Chỉ 1 phút sau đó, họ suýt nữa có được bàn thắng khi Pereyra dứt điểm ra ngoài trong tình huống cận thành.

Phút 78, AS Roma bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa do công của Keita sau tình huống phạt góc. Bàn thắng ấy đã thúc đẩy “Bày sói” dồn lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo nhưng họ đã không thành công.

Đội hình thi đấu:

Roma: De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; Pjanic, De Rossi (Nainggolan 73), Keita; Gervinho, Totti (Iturbe 71), Ljajic (Florenzi 65)

Juventus: Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner (Padoin 89), Vidal, Marchisio, Pereyra, Evra; Morata (Coman 83), Tevez

Theo H.Long (Dân trí)