Hoàng Anh Gia Lai vào bán kết

Chiều nay (27-8), hai trận cuối cùng của bảng A VCK U-15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã diễn ra. HA Gia Lai đã giành vé thứ hai của bảng này sau khi đánh bại chủ nhà An Giang với tỉ số 1-0.



HA Gia Lai (trắng) giành quyền vào bán kết

Bỏ túi 6 điểm sau hai lượt trận, U-15 An Giang đã sớm vào bán kết trước một vòng đấu. Trong khi đó, đang có lợi thế hơn hẳn so với đối thủ Viettel nên HA Gia Lai chỉ cần có 1 điểm là có thể giành tấm vé thứ hai vào vòng đấu loại trực tiếp của bảng A.

Tính chất như thế nên cả An Giang và HA Gia Lai đều chủ động chơi phòng ngự chắc chắn chứ không sử dụng lối chơi tấn công quen thuộc của mình. Vì thế, cả hai đội không có nhiều tình huống ăn bàn đáng kể.

Tình huống đáng chú ý duy nhất của hiệp 1 diễn ra ở phút 25, tiền đạo Văn Long của HA Gia Lai sút phạt đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành An Giang.

Sang hiệp 2, An Giang chủ động chơi tấn công và liên tiếp gây sức ép về phía khung thành HA Gia Lai. Phút 60, chủ nhà được hưởng quả phạt 11 m nhưng Cao Vĩ đã đưa bóng trúng xà. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, đội chủ nhà đã phải trả giá.

Phút 72, từ một tình huống đá phạt từ ngoài vòng 16m50, đội trưởng Du Học dứt điểm đưa bóng đi vào góc cao khung thành giúp HA Gia Lai giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Với chiến thắng này, HA Gia Lai có được 7 điểm sau ba lượt trận. Không chỉ giành vé vào bán kết, đoàn quân của ông Đinh Hồng Vinh còn chiếm luôn ngôi đầu bảng A từ tay chủ nhà.

Dù thắng đậm TP.HCM với tỉ số 6-0 nhưng Viettel cũng đành ngậm ngùi chia tay sớm VCK. Các bàn thắng của Viettel được thực hiện bởi Hữu Nam (2’), Ngọc Lộc (37’, 73’), Kim NHật (40’), Thanh Tài (49’), Xuân Tạo (56’).

Như vậy, VCK đã xác định ba đội giành vé vào bán kết gồm An Giang, HA Gia Lai ở bảng A, PVF ở bảng B. Do tính đối đầu trực tiếp để xếp hạng nên dù có thua ở lượt cuối trong khi CAND thắng trận, PVF cũng nhất bảng. Như vậy, cặp bán kết đầu tiên đã được xác định là chủ nhà An Giang sẽ gặp PVF.

Kết quả An Giang - HAGL: 0-1 Viettel - TP.HCM: 6-0 Lịch thi đấu ngày 28-8 Sân An Giang: SLNA - Công An Nhân Dân (15 giờ) Sân 2: Khánh Hòa - PVF (15 giờ)