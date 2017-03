"Hoàng đế" Adriano chính thức cập bến Roma

Cách đây vài ngày, trong bài phát biểu trên kênh Sky Sport 24, GĐTT Daniele Prade đã phấn khởi tuyên bố về thành công đầu tiên của đội bóng màu bã trầu ở kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Theo đó, Adriano sẽ gia nhập Roma thông qua bản hợp đồng kéo dài 3 năm với mức lương 70.000 euro/tuần. Và thông tin này vừa chính thức được Adriano xác nhận.





Adriano trong màu áo Inter Milan

Trên website chính thức của Giallorossi cũng đã xác nhận thông tin trên. Như vậy là sau một thời gian đàm phán và thương lượng, Ranieri đã có cho mình tân binh đầu tiên trong quá trình làm mới đội bóng màu bã trầu và tăng cường sức mạnh nơi hàng công khi mà Toni đã bị trả về Bayern, còn Totti lại hay dính chấn thương.



"Việc CLB quyết định chiêu mộ Adriano là một tín hiệu hết sức vui mừng. Tôi tin rằng AS Roma sẽ đón chào cậu ấy trở lại Italia một cách nồng nhiệt nhất và Adriano sẽ thấy nơi đây như nhà của mình." - Totti đón chào Adriano bằng phát biểu nồng nhiệt.



"Hoàng đế" đã phần nào tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình khi trở về Brazil thi đấu trong màu áo Flamengo và lúc này đã sẵn sàng để quay trở lại Italia chứng tỏ khả năng. Năm nay 28 tuổi, tiền đạo quốc tế người Brazil từng bị loại khỏi Inter vì sa sút phong độ và thi đấu kém cỏi nhưng kể từ khi về lại với Flamengo, Adriano đã chơi hay hơn rất nhiều. Chính vì lý do đo mà phía AS Roma đã giang rộng vòng tay chào đón anh trở lại nước Ý.



“Nếu tôi đến Rome tôi muốn trở thành một phần lịch sử của đội bóng này”, Adriano mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trên Il Romanista. Tiền đạo đang đầu quân cho Flamengo hồ hởi nói tiếp: “Tôi đã nghe thấy đội trưởng Totti nói rằng anh ấy sẽ chào đón tôi một cách nồng nhiệt, tôi cũng đang nóng lòng muốn được đến đó”.



Adriano thổ lộ rằng mục tiêu lớn nhất của anh là giành chức vô địch Champions League cùng đội bóng thành Rome. “Với tôi, Champions League là một đấu trường lớn, và lần này tôi muốn vô địch cùng đội bóng mới”.



Trong một diễn biến khác, tại Brazil, Adriano đã bị cơ quan an ninh triệu tập để làm rõ mối liên hệ với một tổ chức tội phạm tại Rio de Janeiro. Sau cuộc thẩm vấn kéo dài 2 giờ, Adriano được thả. Trong vòng vây của phóng viên, tiền đạo có biệt danh “Hoàng đế” từ chối tiết lộ nội dung buổi làm việc với cơ quan điều tra. Nhưng bản thông báo của viện công tố nêu rõ họ nghi ngờ mối quan hệ giữa Adriano với Fabiano Atanasio da Silva, ông trùm đường dây buôn bán ma túy của băng đảng Commando Vermelho.



Nhiều khả năng trận đấu chính thức của Adriano trong màu áo AS Roma là trận gặp đội bóng cũ Inter Milan, trận tranh Siêu cúp Italia 2010/11.



Theo Phong Hải (Bongda24h)