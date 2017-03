Hodgson: Liverpool không còn nhiều thời gian để tự cứu mình

Nhà đầu tư mới NESV tới tiếp quản The Kop cùng lời cam kết sẽ hành động để đưa vinh quang trở về sân Anfield. Bản thân HLV Roy Hodgson cũng được hứa hẹn sẽ có tiền “chiêu binh” trong kì CN vào tháng Một tới. Tuy nhiên, trước khi những lời cam kết trở thành sự thực, Lữ đoàn đỏ đã kịp thời nhận thêm một trái đắng, khi vừa tiếp tục bị Everton cho nếm trái đắng trong trận derby vùng Merseyside và bị đẩy xuống vị trí thứ 2 từ dưới lên. Trước thảm cảnh trên, vị thuyền trưởng của The Kop không thể chỉ ngồi chờ vào phép màu của ông chủ John Henry. Phát biểu trên Mirror, Roy Hodgson lo lắng nói: “Tôi tin rằng ông chủ mới của Liverpool nhất định sẽ có kế hoạch để giúp CLB thoát khỏi tình trạng rối loạn hiện tại. Tuy nhiên, có quá nhiều việc cần phải được giải quyết bên ngoài sân cỏ đang chờ đợi BLĐ The Kop”. Chính vì vậy, theo HLV Roy Hodgson, sẽ là quá muộn nếu bản thân đội bóng không tự cứu lấy mình mà cứ trông chờ sự giúp đỡ từ NESV: “Thời gian không chờ đợi chúng ta. Còn những hơn hai tháng nữa mới tới kì CN mùa Đông, và từ nay tới lúc ấy còn khá nhiều trận đấu. Do đó, Liverpool vẫn phải thi đấu hết sức nỗ lực với đội hình hiện có. Sẽ là rất nguy hiểm nếu chỉ ngồi đó và mong chờ điều kì diệu sẽ đến sau kì CN mùa Đông”. “Điều Liverpool cần làm ngay lúc này là bắt đầu tìm lại cho mình những chiến thắng trong các trận đấu sắp tới”. Ngày hôm nay, đoàn quân của HLV Roy Hodgson đã bay tới Italia chuẩn bị cho trận đấu gặp Napoli trong khuôn khổ vòng bảng Europa League diễn ra vào ngày 22/10. Sau đó hai ngày (24/10), Liverpool sẽ trở về sân nhà Anfield để tiếp đón Blackburn, CLB hiện đang xếp trên The Kop 5 bậc trong bảng BXH Premier League. Theo Trang Trần (Bongdaso)