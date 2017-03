Hodgson và CĐV Liverpool nhận “gáo nước lạnh” từ NESV

Trái với những lời cam kết cực kì hoành tráng và giàu tham vọng trong thời gian còn chạy đua giành quyền sở hữu Liverpool, giờ đây khi đã chính thức yên vị ở Anfield, NESV đã thể hiện một thái độ và những tuyên bố thận trọng hơn rất nhiều. Mới đây, nhà đầu tư đến từ Mỹ đã dội một gáo nước lạnh vào hi vọng của HLV Roy Hodgson và CĐV The Kop với tuyên bố, họ không có ý định vung tiền vào các bản hợp đồng lớn khi TTCN mở cửa trở lại vào tháng 1 tới. Triệu phú Mỹ John W Henry cho hay, ông muốn chắc chắn rằng đồng tiền của mình được sử dụng đúng mục đích: “Chúng ta phải hết sức khôn ngoan và sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả hơn. Khi tiêu dù chỉ là 1 đôla, ta cũng cần phải thận trọng hết mức. Chúng tôi không thể vung tiền cho những bản hợp đồng lớn mà không thấy được nó xứng đáng và có hiệu quả về lâu dài”. John W Henry cũng khẳng định, ông cảm thấy hoàn toàn hài lòng với dàn cầu thủ hiện tại của Liverpool. Ông chủ mới còn muốn đích thân tham gia vào việc đánh giá các mục tiêu chuyển nhượng của HLV Roy Hodgson và các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ The Kop. Mặc dù không một lời đổ lỗi cho vị thuyền trưởng Liverpool về thành tích tệ hại của CLB tại Premier League, nhưng theo ý kiến của NESV, họ có lý do để phải theo sát từng chính sách chuyển nhượng của đội bóng. Bản thân HLV Roy Hodgson cũng đã chi 25 triệu bảng cho việc mua sắm trong kì CN mùa Hè vừa qua. Hiện, Liverpool là CLB phải chi trả mức lương cho cầu thủ nhiều thứ 4 tại Premier League. Như vậy, vị trí thứ 18 trên BXH rõ ràng là không thể khiến cho các ông chủ mới cảm thấy hài lòng. Chủ tịch NESV, Tom Werner cho biết ý kiến của mình: “Tại Red Sox chúng tôi đầu tư rất mạnh tay vào hệ thống quản lý và tuyển trạch viên. NESV tin rằng nền tảng của bất kì một CLB thành công nào cũng phải dựa trên kinh nghiệm, giá trị và hệ thống tuyển trạch viên tốt”. Tuy vậy, tuyệt nhiên không thấy vị Chủ tịch NESV nhắc tới kế hoạch đầu tư cho việc mua sắm của The Kop. Theo Nhật Minh (Bongdaso)