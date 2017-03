Hùm xám sẵn sàng thâu nạp Voi rừng

Theo tiết lộ vào ngày hôm qua trên tờ Times, vụ thương thảo gia hạn hợp đồng giữa tiền đạo Drogba và CLB Chelsea đã thất bại. Hợp đồng hiện tại của Voi rừng chỉ còn tới hè 2012 và nếu The Blues vẫn chưa gia hạn, vào tháng Một này tuyển thủ Bờ Biển Ngà sẽ được tự do tìm CLB mới. Theo báo cáo mới nhất từ TZ, trong trường hợp không muốn chờ đợi Chelsea, Drogba có thể sẽ chuyển tới Bundesliga thi đấu trong màu áo CLB Bayern Munich. Hùm xám đang muốn tăng cường hàng công, và tiền đạo 33 tuổi cũng là một sự bổ sung không tồi, nhất là khi họ sẽ không mất một đồng phí chuyển nhượng nào. Drogba ưu tiên ở lại Chelsea Tottenham cũng được cho là muốn có Voi rừng, nhưng họ khó sở hữu tiền đạo này bởi quỹ lương của CLB thành London không được dư dả và không đáp ứng được mức lương của Drogba. Ngoài Spurs, Galatasaray cũng đã có liên hệ nhưng ngay lập tức nhận được cái lắc đầu của tiền đạo Chelsea. Mùa giải này, Drogba mới chỉ có hai trận đá chính trên tổng số 5 trận ra sân dưới thời HLV Andre Villas-Boas. Ưu tiên lớn nhất của cầu thủ đã có 310 trận khoác áo Chelsea là tiếp tục ở lại Stamford Bridge. Tuy nhiên nếu vẫn tiếp tục không thể ra sân thường xuyên từ nay cho tới khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, tiền đạo từng ghi 145 bàn thắng cho The Blues sẽ chọn giải pháp ra đi. Theo Tuấn Anh (Bongdaso)