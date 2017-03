Huy Hoàng phủ nhận chuyện "phê thuốc"

Khoảng 16h chiều nay (7/9), trên tuyến phố Bà Triệu, TP Thanh Hoá, chiếc xế hộp CRV mang biển số Nghệ An va quệt vào một người phụ nữ đi xe máy song không dừng lại. Tuy nhiên, đến ngã tư tiếp theo, chiếc xế hộp bị cảnh sát giao thông và người dân chặn lại.

Lúc này, tài xế mắt nhắm lim dim, đôi khi còn vỗ tay, uốn éo theo tiếng nhạc, không màng tới những người xung quanh... Trên xe chỉ có một mình, người này khoảng hơn 30 tuổi, mặc áo đội tuyển Việt Nam có in số 3 và in tên Huy Hoàng.

Huy Hoàng trong tình trạng thế này khi bị công an yêu cầu làm việc

Huy Hoàng khẳng định, có bị công an giao thông ở Thanh Hoá tạm giữ do một vụ va quệt nhẹ. “Tôi có người họ hàng bị ốm nặng ở TP Thanh Hoá nên lái xe từ Vinh tới thăm. Trên đường đi về xảy ra việc đụng xe với một người đi xe đạp nhưng tôi hoàn toàn không biết. Công an giao thông dừng xe và tôi hoàn toàn chấp hành”-Huy Hoàng chia sẻ.

Liên lạc với HLV Hữu Thắng, chính ông xác nhận thanh niên lái ôtô là cậu học trò Huy Hoàng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Nghệ An phủ nhận việc Huy Hoàng chơi thuốc mà chỉ vô tình gây tai nạn, sau đó đã giải quyết xong với công an Thanh Hóa.

“Huy Hoàng đang đi về nhà cậu ở Thanh Hóa. Đang đi có một người phụ đi xe đạp va chạm vào đuôi xe của Huy Hoàng ngã xuống đường. Huy Hoàng đã không biết nên cứ đi tiếp. Ngay sau đó cảnh sát cơ động đã đuổi và chặn đầu xe của Huy Hoàng và nói rằng tại sao gây tai nạn lại bỏ chạy, đồng thời mời Huy Hoàng về đồn giải quyết.

Tuy nhiên khi cho người quay lại thì người phụ nữ kia không bị sao cả, chỉ bị thương nhẹ. Vì thế, Công an chỉ lập biên bản rồi cho về thôi”, HLV Hữu Thắng nói.Liên quan đến chuyện Huy Hoàng có biểu hiện chơi thuốc, ông Thắng đã phủ nhận: “Huy Hoàng về nhà cậu bị ốm gần mất ở Thanh Hóa chứ không có chuyện đó đâu”.

HLV Hữu Thắng khẳng định Huy Hoàng không chơi thuốc, nhưng những gì trong clip lại khác hoàn toàn.

