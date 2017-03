Huy Hoàng xin thôi giữ chức đội trưởng và trợ lý HLV

Trong bản kiểm điểm, Huy Hoàng đã nhận hoàn toàn sai phạm của mình và tự nhận thấy không còn đủ tư cách để giữ vai trò đội trưởng cũng như trợ lý HLV nên đã xin rút khỏi hai nhiệm vụ trên.

Ông Thắng cũng cho biết thêm việc xử lý kỷ luật Huy Hoàng sẽ do ban lãnh đạo và hội đồng kỷ luật Công ty cổ phần Bóng đá Nghệ An quyết định. Trả lời về việc đội SLNA có còn lưu dụng Huy Hoàng cho mùa bóng tới hay không, ông Thắng nói: “Chúng tôi không có quyền quyết định vấn đề này. Việc lưu dụng hay thải loại Huy Hoàng là do lãnh đạo công ty quyết định”.

Theo S.H. (Tuổi Trẻ)