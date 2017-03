Huyền thoại Cantona bị bắt giữ vì tấn công trên đường phố

Cantona lại một lần nữa gắn liền với rắc rối.



Vụ việc diễn ra ở khu Primrose Hill, London vào trưa ngày thứ Tư. Chưa rõ nguyên nhân vụ việc, cũng như liệu nạn nhân có thông báo gì với báo giới không. Dù bị tấn công, nhưng người đàn ông này không phải tiến hành nhập viện.Cảnh sát thủ đô London ra thông báo như sau: "Cảnh sát đã xuất hiện ở đường Regents Park, lúc 12 giờ 55 phút trưa ngày 12/3, sau khi nhận được tin báo có một vụ tấn công ở khu vực này. Các quan chức ở vùng Camden Borough đã xuất hiện và một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ chủ mưu tấn công. Anh ta sau đó bị tạm giữ và nhắc nhở về hành vi của mình. Nạn nhân của vụ việc không cần đến sự trợ giúp về y tế".Khi còn thi đấu, Cantona từng nổi tiếng vì cú kung-fu vào một cổ động viên của Crystal Palace, người đã lăng mạ tuyển thủ người Pháp trên đường rời sân vì chiếc thẻ đỏ ở trận hòa 1-1 của Man United trên sân Selhurst Park.Cantona sau đó đã phải nhận hình phạt ngồi tù trong 2 tuần lễ, dù sau đó được giảm xuống 120 giờ lao động công ích. Anh còn bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấm thi đấu 8 tháng, nộp phạt 30.000 bảng.Những người đi đường cho biết lúc đầu Cantona còn từ chối dừng lại và nói chuyện với một viên cảnh sát đang cố gắng đưa anh ta về trụ sở.Nhiếp ảnh gia Amari-Jade Robinson, người lúc đó đang lái xe qua khu vực xảy ra vụ việc, ban đầu nghĩ rằng vị cảnh sát kia lại là một người hâm mộ. Anh cho biết: "Tôi tưởng ông ta là một fan của Cantona và muốn nói chuyện với anh ấy. Khi tôi hạ cánh cửa xuống, tôi nói to rằng tôi nghĩ đây là Eric Cantona và anh ta nhìn quanh. Đấy là dấu hiệu để tôi biết được đây chính là Cantona. Tôi dừng lại khoảng ba phút và lúc đầu không nghĩ anh ta đang gặp rắc rối. Nhưng rồi anh ta cố gắng bước đi và trông có vẻ giận dữ. Viên cảnh sát đã đi trước anh ta và tìm cách ngăn cản. Rồi sau đó, Cantona tìm cách giải thích với viên cảnh sát".Thật ra, trước khi đến nước Anh, Cantona đã là ông trùm của những rắc rối. Năm 1987, anh từng bị phạt vì đấm người đồng đội ở Auxerre là thủ thành Bruno Martini. Rồi khi thi đấu cho Montpellier dưới dạng cho mượn, Cantona bị cấm đến sân tập 10 ngày do đã ném giày vào mặt Jean-Claude Lemoult sau khi hai người cãi nhau. Tiếp theo đó, anh còn bị Marseille đình chỉ thi đấu do đá bóng lên khán đài cũng như ném áo vào mặt trọng tài sau khi bị thay ra ở trận giao hữu với Torpedo Moskva năm 1989.