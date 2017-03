Huyền thoại Liverpool coi thường M.U

Liverpool toàn thua trong cả 6 chuyến hành quân gần nhất tới làm khách vùng East Lancs Road, nhưng trước cuộc đại chiến trên sân Old Trafford vào cuối tuần này, The Kop đang tạo được khoảng cách lên tới 11 điểm so với kình địch thành Machester.

M.U đang sa sút thảm hại dưới triều đại David Moyes. Ảnh AP.

Huyền thoại sống của Liverpool, cựu tiền đạo Robbie Fowler đã không giấu được sự ngạc nhiên khi HLV Brendan Rodgers đang hồi sinh Quỷ đỏ vùng Merseyside. Song Fowler cũng không thể tin nổi M.U lại sa sút nhanh đến thế dưới thời HLV Moyes và đó là lý do cựu chân sút của ĐT Anh cho rằng đây là cơ hội tốt để Liverpool đánh bại đối thủ.

“M.U - Liverpool luôn là một trận đấu lớn, nhưng có sự khác biệt lần này khi The Kop mới là đội được đánh giá cao hơn. Về lý thuyết, Liverpool hoàn toàn có thể giành chiến thắng tại Old Trafford”, Fowler nhận định về trận đấu sắp tới với thái độ coi thường đối thủ.

“Rất khó khăn cho Moyes để thay thế Sir Alex Ferguson. Nhưng quả thật là không thể tin nổi M.U lại thảm hại đến vậy. Họ vẫn là nhà ĐKVĐ và lại được bổ sung thêm Fellaini và Juan Mata, nên đâu phải là đội bóng yếu”, huyền thoại sống của Liverpool tiếp lời.

Xem thường đối thủ và Fowler cũng đánh giá rất cao The Kop dười thời HLV Rodgers: “Ông ấy đang giúp Liverpool lột xác với một lứa cầu thủ trẻ tài năng và khát khao chiến thắng. Tôi nghĩ rằng tất cả các đội bóng đều đang nể sợ Liverpool”.

Mùa này, M.U đã nhận tới 4 thất bại ở sân Old Trafford, điều chưa từng xảy ra dưới triều đại Sir Alex Ferguson. Trong khi đó, Liverpool vẫn đang bất bại trong năm 2014 với 7 chiến thắng và 2 trận hòa để hiên ngang xếp vị trí thứ 2.

Trong 90 phút sắp tới tại Old Trafford, M.U quyết giành chiến thắng để thắp lại hy vọng chen chân vào cuộc đua Top 4. Trái lại, nếu có thêm 3 điểm trước Quỷ đỏ, Liverpool có quyền nghĩ đến việc vượt qua Chelsea để lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải đấu cao nhất xứ sở sương mù kể từ năm 1990.

(Theo Zing.vn)