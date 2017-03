Huyền thoại MU so sánh De Gea với Peter Schmeichel

Sự xuất sắc của Anders Lindegaard trong trận đấu với Benfica tại Champions League vừa qua đã trở thành chủ đề nóng bỏng xoay quanh vị trí thủ môn hiện tại ở Old Trafford. Phong độ chưa thực sự ấn tượng của bản hợp đồng mới David De Gea đã khiến anh bị đặt dấu hỏi lớn về sự thành công tại Old Trafford. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, huyền thoại Man Utd – Garry Pallister đã thể hiện sự tin tưởng vào chốt chặn người Tây Ban Nha khi cho rằng anh cũng có sự khởi đầu giống như Peter Schmeichel. Sự thành công của cựu thủ thành Đan Mạch chính là yếu tố khiến Pallister tin tưởng vào tương lai của De Gea tại Old Trafford. “Peter Schmeichel cũng có những sự khởi đầu giống như De Gea tại Man Utd và anh ấy đã trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau trong 2 trận đấu với Wimbledon và Leeds Utd, đó là 2 trận đầu tiên mà Schmeichel góp mặt. 2 đối thủ lúc đó khá mạnh với những tên tuổi lớn như John Fashanu và Nick Chapman. Tôi đã động viên Schmeichel nên hi vọng.Anh ấy đã có một chút khủng hoảng sau khi không có được sự khởi đầu tốt và rồi anh ấy đã thành công.”, Gary Pallister đã phát biểu. Ngay sau khi trận đấu giữa Man Utd và Benfica kết thúc, trong phát biểu trước báo giới, HLV Alex Ferguson đã thể hiện niềm tin vào De Gea mặc dù Lindegaard đã có một trận đấu xuất sắc. Nhà cầm quân người Scotland vẫn quyết định sẽ sử dụng thủ thành người TBN cho trận đấu với Chelsea vào cuối tuần này. “Lindegaard đã thi đấu khá tốt nhưng tôi tin rằng De Gea vẫn là sự lựa chọn số 1 của Alex Ferguson. De Gea đã mắc một số sai làm nhưng sự tự tin sẽ giúp cậu ấy trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất Premier League. Cậu ấy có những điểm tương đồng với huyền thoại Schmeichel và tôi tin rằng cậu ấy sẽ khiến những thủ thành dự bị khác không có cơ hội, cũng giống như Van Der Sar và Schmeichel đã làm trước đó”, huyền thoại MU nói thêm. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Gary Pallister đã có 9 năm từng gắn bó với Old Trafford (1989-1998). Trong màu áo Quỷ đỏ, huyền thoại này đã từng có được 4 danh hiệu Premier League, 3 cúp FA và 1 cúp UEFA. Tiếc rằng sau đó, cựu trung vệ này đã chuyển sang Middlesbrough và không có cơ hội cùng MU giành danh hiệu Champions League vào năm 1999. Theo Duy Quang (Bongdaso)