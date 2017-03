Huyền thoại Schmeichel cãi lời Sir Alex để bảo vệ hậu bối De Gea

Kể từ khi thủ môn trẻ người Tây Ban Nha cập bến Manchester United, cựu thủ môn của Quỷ đỏ đã luôn theo dõi sít sao De Gea. Mặc dù vậy Sir Alex Ferguson đã yêu cầu Peter Schmeichel không bình luận nhiều về các cầu thủ trẻ của Quỷ đỏ. Nhưng lần này thủ thành người Đan Mạch đã buộc phải lên tiếng bảo vệ hậu bối. Thủ môn huyền thoại của Quỷ đỏ bảo vệ hậu bối De Gea Cụ thể, thủ môn Peter Schmeichel đã cho rằng việc mọi người chỉ trích De Gea sau sai lầm của anh ở trận tranh Siêu Cúp Anh với The Citizens là hoàn toàn “vô lý”. “Tôi đã hứa không can thiệp nhưng tôi sẽ đưa ra một lời bình luận. Tôi nghĩ rằng thật vô lý khi nghe thấy người ta chỉ trích De Gea chỉ sau một trận đấu. Tất cả mọi người đều có cơ hội ở nước Anh. Do đó, không có lý do gì để chỉ trích như vậy”, thủ môn huyền thoại của Quỷ đỏ tiết lộ. Còn nhớ, trong trận tranh Siêu Cúp Anh giữa Man Utd và Man City cuối tuần vừa rồi, De Gea đã mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Quỷ đỏ. Rất may sau đó Man Utd đã lội ngược dòng thành công và chiến thắng với tỷ số 3-2. Ngoài bản hợp đồng 18 triệu bảng mang tên De Gea, Quỷ đỏ Hè này còn chiêu mộ 2 tân binh đáng chú ý là Ashley Young từ Aston Villa và Phil Jones từ Blackburn. Và thủ môn Schmeichel tin tưởng rằng những tân binh này cùng lớp trẻ Quỷ đỏ sẽ tiến bộ trong thời gian tới, giúp Sir Alex xây dựng một Man Utd vững mạnh sau sự ra đi của các lão tướng như thủ môn Van der Sar, tiền vệ Paul Scholes và hậu vệ Gary Neville. “Ashley Young là một ví dụ tuyệt vời. Cậu ấy đã chơi rất xuất sắc ở Villa và trong màu áo đội tuyển Anh. Nhưng ở Man Utd cậu ấy còn chơi hay hơn 25% nữa”, Schmeichel tán dương tiền vệ tân binh của Quỷ đỏ. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)