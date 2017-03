HV An Giang thay tướng lách luật

Công việc huấn luyện tạm thời được giao cho cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Trần Ngọc Thái Tuấn.

Gọi là thay tướng cũng đúng mà nói là lách luật cũng không sai vì với cú thay HLV này xem như án phạt treo HLV trưởng HV An Giang của VFF đã bị vô hiệu hóa khi ông Thái Tuấn ngồi vào.

Ngày 29-7, HLV Nhan Thiện Nhân bị VFF truất quyền chỉ đạo hai trận do phản ứng thái quá trọng đài Phùng Đình Dũng trận HV An Giang thua Than Quảng Ninh tỉ số 1-2. Trong khi đó, V-League chỉ còn hai vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Với vị trí cuối bảng xếp hạng V-League, kém đội xếp trên ĐT Long An 6 điểm nên gần như HV An Giang phải đá trận play off gặp đội xếp thứ ba giải hạng Nhất - XSKT Cần Thơ.

Giám đốc điều hành Võ Hoàng Phong cho biết thêm HV An Giang đã xác định đội sẽ thi đấu trận play off nên điều cần làm lúc này là xốc lại tinh thần anh em cầu thủ là chính.

Chiều qua (31-7), HLV Thái Tuấn đã chính thức nhận cương vị mới mà theo ông không làm không được, bởi đó là sự phân công của tổ chức. Ông Tuấn cũng xác nhận thời điểm này không phải để huấn luyện, công việc chính là thấu hiểu tâm lý anh em, qua đó sắp xếp nhân sự cho thật hợp lý nhằm chuẩn bị trận tranh trụ hạng với XSKT Cần Thơ.

Theo thông báo mới nhất của VFF, trận tranh play off xác định suất cuối cùng dự V-League 2015 sẽ tổ chức vào lúc 16 giờ ngày 16-8 trên sân vận động Bình Dương. Phía đơn vị tổ chức cho biết sẽ phát hành bốn loại vé có mệnh giá từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng tùy khán đài.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, các cầu thủ XSKT Cần Thơ đang có chuyến tập huấn và thư giãn tại huyện đảo Phú Quốc. Ngày 3-8, HLV Nguyễn Thanh Danh sẽ đưa các học trò trở lại Cần Thơ trước khi hành quân lên Bình Dương sớm vài ngày nhằm làm quen sân bãi.

MINH QUANG