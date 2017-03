Ibra trở lại, Milan như nắng hạn gặp mưa rào

Những đám mây u ám bao phủ Milan hơn nửa tháng qua đang dần được xua đi. Sau khi giải cơn khát chiến thắng ở Serie A bằng trận hạ Cesena 1-0 hôm cuối tuần, thầy trò Allegri nhiều khả năng sẽ có thắng lợi thứ hai liên tiếp, khi đấu với Plenz hôm nay. Đội bóng Czech là nhà vô địch quốc gia mùa trước, nhưng ở đấu trường Champions League, họ chỉ là tay mơ do mới lần đầu tham dự.

Sự trở lại của Ibrahimovic sẽ tiếp thêm tự tin cho Milan. Ảnh: AFP.

Ngoài ưu thế về sân bãi và kinh nghiệm, niềm tin chiến thắng cho Milan hôm nay còn đến từ sự trở lại của ba cầu thủ quan trọng vắng mặt ở các trận gần đây vì chấn thương là tiền đạo Ibrahimovic và các hậu vệ Antonini, Bonera.

Trên sân tập Milanello hôm thứ ba, lần đầu tiên kể từ khi dính chấn thương hôm 12/9, Ibrahimovic đã tham gia trọn vẹn một buổi tập cùng toàn đội. Và ngay lập tức, được Allegri điền vào danh sách đăng ký cho trận tiếp Plenz.

Do Pato mới bị căng cơ và phải nghỉ 4 tuần, Robinho chưa biết khi nào trở lại, ở trận thắng Cesena cuối tuần qua, Allegri phải vá víu hàng công bằng cách đẩy El Shaarawy, cầu thủ trẻ sở trường đá tiền vệ công, lên đá cặp với Cassano. Sự trở lại kịp thời của Ibrahimovic vì thế chẳng khác nào cơn mưa rào, giúp Milan xua đi nỗi lo từ cơn khô hạn nhân sự cho tuyến đầu.

Ở hàng thủ, nhờ Bonera và Antonini cũng hoàn toàn bình phục, HLV Allegri sẽ có thêm nhiều giải pháp nhân sự để nếu cần, có thể xoay tua ở những vị trí quan trọng như Nesta, Thiago Silva, Zambrotta. Cuối tuần này, Milan sẽ làm khách trên sân Juventus ở vòng 6 Serie A và đội vì thế cần các hậu vệ trụ cột giữ sức, hoặc tối thiểu tránh mọi rủi ro chấn thương.

Giới chuyên môn đánh giá Milan vẫn sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất có thể khi tiếp Plenz hôm nay và sẽ cố gắng đánh nhanh thắng nhanh. Một khi đạt kết quả đủ an toàn, HLV Allegri sẽ rút dần một số vị trí trọng yếu và cho các học trò đá chậm lại để dưỡng sức. Tại bảng H, hai suất đi tiếp vào giai đoạn knock-out được dự báo là khó thoát khỏi tay Milan và Barca, do cả Plenz lẫn BATE Borisov đều non kinh nghiệm và thua thiệt về đẳng cấp khi đặt cạnh hai người khổng lồ kia.

Theo Phương Minh (VNE)