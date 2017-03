Ibrahimovic bị tai nạn giao thông nhưng anh không bị chấn thương

Trên trang web của Milan, Ibrahimovic tiết lộ vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 18h (giờ địa phương) và lúc đó anh chỉ ngồi trong xe chứ không cầm vô lăng. Một người bạn của anh do mải buôn điện thoại đã húc xe vào một chiếc xe bus đỗ ở trên vì chờ đèn đỏ.



Vụ tai nạn diễn ra liên hoàn bởi một chiếc xe từ phía sau cũng không kịp phanh, đâm vào xe của Ibrahimovic. Nhưng rất may là tiền đạo người Thụy Điển đã thắt dây an toàn và vụ va chạm cũng không quá mạnh nên anh không bị chấn thương.



Ibrahimovic đang là tâm điểm của báo chí Italia trong thời gian gần đây bởi công luận vẫn đang đoán già đoán non về tương lai của anh ở sân San Siro. Mới đây, Ibrahimovic đã từ chối lời đề nghị của Manchester City bởi anh muốn gắn bó lâu dài với Rossoneri. Tuy nhiên, phó chủ tịch Adriano Galliani của Milan khẳng định bắt đầu từ thứ Hai tuần tới, đội bóng sẽ làm việc với từng cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng với Milan để quyết định về tương lai của họ.

Ibrahimovic sẽ đầu quân cho Real Madrid

Gần như chắc chắn Milan sẽ bỏ ra 24 triệu euro để mua dứt anh từ Barcelona. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Mundo Deportivo, Ibrahimovic chưa chắc đã khoác áo Rossoneri mùa tới bởi Milan và Real Madrid đang bí mật bắt tay nhau trong vụ trao đổi cầu thủ. Milan sẽ có Kaka còn Real sẽ nhận được sự phục vụ của Ibrahimovic. Thậm chí, tờ Mundo Deportivo còn khẳng định sau khi ký hợp đồng với Ibrahimovic, Real sẽ bán Karim Benzema cho Juventus với giá 35 triệu euro.



Ngoài trường hợp của Ibrahimovic, tuần tới, ông Galliani cũng sẽ họp riêng với những cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng là Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Flavio Roma, Pippo Inzaghi, Seedorf, Mark Van Bommel và Massimo Ambrosini để đưa ra những quyết định cuối cùng về chuyện họ đi hay ở lại sân San Siro.

Theo Đức Nam (Bongdaplus)