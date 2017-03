Ibrahimovic tức giận vì bị so sánh với C.Ronaldo

Ibrahimovic không muốn bị so sánh với Ronaldo. (Nguồn: Goal)



Nhân dịp trở về Thụy Điển để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Kazakhstan ở vòng loại World Cup 2014, chân sút đang khoác áo Paris Saint-Germain đã được chính quyền thành phố Malmo vinh danh ở "Walk of Fame", nơi tôn vinh những người có thành tích xuất sắc trong thể thao.



"Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi. Điều này cho thấy tôi đã làm được điều gì đó trong sự nghiệp của mình. Chúng tôi thường nói rằng bạn không thể trở thành huyền thoại trước khi chết. Nhưng giờ đây tôi đã là một huyền thoại sống, ít nhất là ở Malmo," Ibrahimovic nói với tờ France Football.



Khi một phóng viên đề cập tới việc Ronaldo không ăn mừng sau khi ghi bàn, cựu chân sút của Barcelona đã gằn giọng: "Tôi thấy bạn đang cố gắng để so sánh tôi với người khác. Bạn đừng so sánh tôi với cậu ấy. Sau khi ghi bàn thắng ở giây thứ 27 của trận đấu (trận gặp Lille), tôi vẫn còn 89 phút trên sân. Tôi muốn thể hiện niềm vui sau khi ghi bàn bởi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong trận đấu”.



Ibra khởi nghiệp tại CLB Malmo ở quê nhà trước khi chuyển tới Ajax Amsterdam. Sau đó, tiền đạo này từng chuyển qua thi đấu cho Inter Milan, Barcelona, AC Milan và giờ là PSG. Những cuộc chuyển nhượng như thế đã đưa Ibra trở thành cầu thủ có tổng chi phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử. Ngoài ra, Ibra hiện cũng được coi là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với 17 triệu euro/mùa./.



Theo Huy Đồng (Vietnam+)