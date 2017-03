Iker Casillas hé lộ kế hoạch... giải nghệ

Tâm sự với phóng viên Lara Miguel Angel của tờ Marca, thủ thành số 1 TBN, Iker Casillas bỗng nổi hứng hoài niệm về sự nghiệp của bản thân. Sau những hồi tưởng quá khứ, Casillas trầm ngâm một chút rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Tôi sẽ chơi bóng đến năm 37 tuổi rồi giải nghệ. Thời điểm chính xác có lẽ là sau World Cup 2018. Nước Nga sẽ là kỷ niệm cuối cùng trong cuộc đời thủ môn của tôi”.



Giải nghệ ở tuổi 37 đối với chiều dài lịch sử bóng đá thế giới chẳng phải kỷ lục quá to tát. Thủ thành huyền thoại Dino Zoff chinh chiến tới năm 41 tuổi mới treo giày. Người gác đền được nhớ mãi với tình huống cản phá thành công cú đánh đầu của Pele trong trận chung kết World Cup 1970, Gordon Banks cũng dừng sự nghiệp ở tuổi 41. Thủ thành đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐT Anh, Peter Shilton thậm chí 42 tuổi mới giải nghệ.



So với những huyền thoại đàn anh, kế hoạch giải nghệ ở tuổi 37 của Casillas cũng bình thường. Nhưng nếu xét trên thước đo bóng đá hiện đại, một thủ thành vẫn còn ôm ấp khát vọng thi đấu đỉnh cao thêm 6 năm nữa, sau một quãng thời gian rất dài luôn có tên trong hàng ngũ những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, dường như không phải chuyện đơn giản.



“Thánh” Iker hiện đang nắm giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha (127 lần, hơn Zubizarreta đúng 1 trận). Giả sử trong 6 năm tới, Casillas vẫn góp mặt đều đặn tại VCK EURO 2012, vòng loại và VCK World Cup 2014 và World Cup 2018, anh sẽ tạo ra một khoảng cách đáng nể về số lần khoác áo ĐTQG để các đàn em có thể đuổi kịp.



Nhưng đó chưa phải mục tiêu chính của Casillas. “Tôi sẽ vượt qua 2 huyền thoại: Raul và Gento”, Casillas hùng hồn khẳng định. Raul thì ai cũng biết. Anh đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo Real Madrid. Hiện tại, Casillas cần bắt chính thêm 143 trận nữa mới ngang bằng kỷ lục của Chúa nhẫn (598 - 741). Nhưng với 6 mùa bóng trước mắt (tính bình quân 38 trận/mùa), Casillas hoàn toàn có thể vượt mốc 800 trận khoác áo Real Madrid, xác lập một kỷ lục mới trong cuốn biên niên sử vốn đã rất vĩ đại của Kền kền trắng.



Chưa hết, nếu vẫn bắt chính đều đặn cho Real Madrid đến năm 2018, Casillas còn cán qua một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khác: 19 mùa bóng liên tiếp chơi cho đội 1 Real Madrid (1999-2018), vượt qua kỷ lục cũ 18 mùa liên tiếp của huyền thoại Francisco Gento (1953-1971). Có lẽ chính vì con số 19 mùa liên tiếp này mà Casillas chọn năm 2018 mới giải nghệ.



Chúc anh may mắn, “Thánh” Iker!