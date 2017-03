Indonesia gặp Chủ tịch FIFA để dỡ bỏ cấm vận

Người đứng đầu tạm quyền LĐBĐ Indonesia (PSSI) Agum Gumelar đã thân chinh đến Thụy Sĩ để gặp người đứng đầu FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino để mong tổ chức này xem xét và dỡ bỏ lệnh trừng phạt bóng đá Indonesia.



Tuyển Indonesia là một tập thể có lối chơi...đáng xem

Trong buổi gặp với người đứng đầu FIFA, phía Indonesia ngoài Chủ tịch tạm quyền PSSI Agum thì còn có một nhân vật nặng ký khác, đó là ông Irick Thohir, một tỉ phú, chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia và cũng là chủ nhân của CLB Inter Milan.



Ông Agum Gumelar gặp Chủ tịch FIFA và mong được bỏ trừng phạt

Chuyến đến Thụy Sĩ này Indonesia mong muốn FIFA xem xét và bỏ lệnh trừng phạt. Gần một năm về trước, mâu thuẫn nội bộ của nền bóng đá quốc gia vạn đảo bộc phát khiến Bộ Thanh niên và Thể thao (nhà nước) can thiệp mạnh vào giải vô địch quốc gia. Do PSSI bất lực và không thể giải quyết những ung nhọt khiến Bộ Thanh Niên nhảy vào can thiệp và chấp nhận bị FIFA trừng phạt. Và ngay SEA Games 28 tại Singapore thì bóng đá nước này bị FIFA trừng phạt từ cấp các đội tuyển quốc gia đến CLB không được tham dự các giải đấu quốc tế và không được tổ chức bất cứ trận đấu nào.

FIFA chẳng muốn áp lệnh trừng phạt nhưng vì tình hình như thế nên họ phải làm.Cuộc gặp này người đứng đầu FIFA không đưa ra bất cứ lời hứa nào. Điều này có nghĩa FIFA sẽ họp bàn, sau đó sẽ xem xét rồi sau đó mới đưa ra quyết định dỡ bỏ hay không.

FIFA hứa nếu một khi Indonesia đủ điều kiện được dỡ bỏ thì FIFA sẽ hỗ trợ đưa đội ngũ chuyên viên của mình sang quan sát và giúp đỡ điều hành nền bóng đá đúng nghĩa tổ chức xã hội mà nhà nước không can thiệp.

Bên trong bóng đá Indonesia rất phức tạp, nhiều thế lực, phe cánh phá nhau. Bóng đá Indonesia từng tồn tại hai giải vô địch quốc gia song song nhau…

Nhiều khả năng Indonesia sẽ có cơ hội tham dự AFF Cup vào tháng 11 năm nay.

Cách đây chưa đầy một tháng, dù đang bị FIFA trừng phạt song Indonesia vẫn đăng đàn muốn chạy đua đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023.