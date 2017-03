Tuần trước, Iniesta đã nhất quyết từ chối gia hạn hợp đồng mới với đội bóng xứ Catalan. Theo tìm hiểu của tờ Marca thì quá trình đàm phán giữa đôi bên sẽ chưa thế đi đến hồi kết, ít nhất là vào thời điểm này. Khi mà những khúc mắc về tiền lương vẫn chưa thể giải quyết.

Iniesta chỉ muốn nhận lương 17 triệu euro/mùa

Trong bản hợp đồng mới, Barca đã đưa ra mức lương đề xuất cho Iniesta là 12 triệu euro/mùa, cộng với 3 triệu trong điều khoản phụ. Tuy nhiên, một tuần đã trôi và cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục. Có vẻ như cả hai bên đều muốn Iniesta tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ sau năm 2015, khi hợp đồng hiện tại của cầu thủ này hết hạn. Nhưng với tình hình này xem ra giữa họ vẫn còn lâu nữa mới đạt được một thỏa thuận.



Ngôi sao sinh năm 1984 đã tỏ ý không quan tâm đến việc mình được trả lương cao thứ 2, 3 hay 4 ở đội bóng. Mà chỉ muốn ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan đáp ứng những mong đợi của mình.



Theo đó, mong muốn của tiền vệ này là được hưởng mức lương 17 triệu euro/mùa, cộng với tiền thưởng cho các danh hiệu khác nhau nếu anh đạt được.



Trước đó, tờ báo thể thao hàng ngày AS cho rằng lý do khiến cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, là do Sandro Rosell đã không trao cho Iniesta một bản hợp đồng dài hạn như đã làm với Victor Valdes.

Theo Phạm Chiểu (Bongdaso)