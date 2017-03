Inter Milan hỏi mượn Carlos Tevez

Sang Inter, Tevez sẽ được hội ngộ nhiều đồng hương

Đó không còn là tin đồn, dù có một thời gian dài báo chí đã không nhắc gì tới mối lương duyên Tevez - Inter. Khả năng Tevez gia nhập sân Giuseppe Meazza ngày càng lớn.



Mới đây, tay đại diện khét tiếng Joorabchian của Tevez đã được bắt gặp đang ở Italia và gặp gỡ Inter, việc này cho thấy Tevez đang suy nghĩ nghiêm túc về khả năng đến Inter để hội ngộ cùng nhiều đồng đội ở ĐT Argentina. Tất nhiên, sẽ không có chuyện Inter bỏ ra 50 triệu euro mua Tevez như báo giới đồn đoán. Những diễn biến mới nhất cho thấy, Inter có thể sẽ đi đường vòng với trường hợp của Tevez.



Trước đây, Inter từng rất thành công trong vụ chuyển nhượng Veron và Crespo, khi nắm được tâm lý Chelsea không còn muốn giữ họ. Dưới hình thức mượn, Inter đã được sử dụng 2 ngôi sao người Argentina này với chi phí thấp, sau đó còn đạt được thỏa thuận mua đứt Crespo với giá rẻ mạt. Đây cũng là cách Milan chiêu mộ Ibrahimovic hồi năm ngoái, khi họ biết Barca muốn đẩy ngôi sao người Thụy Điển khỏi sân Nou Camp.



Ngày 31/7 tới Inter và Man City sẽ gặp nhau trong khuôn khổ giải Dublin Super Cup, đó cũng là dịp để BLĐ 2 đội bóng ngồi với nhau bàn bạc cụ thể về Tevez. Thuận lợi cho Inter là quan hệ tốt đẹp trước đây của CLB (tất nhiên, trừ chủ tịch Moratti) với HLV Mancini, cũng như việc Tevez muốn rời Man City. Ban đầu, Tevez muốn trở lại Nam Mỹ vì cô vợ nhớ nhà và anh từng có liên hệ với Corinthians.



Tuy nhiên lúc này Tevez có vẻ đã đổi ý, rõ ràng đến Inter chinh chiến khi anh còn đang ở đỉnh cao phong độ hấp dẫn hơn nhiều so với việc vượt đại dương, dù Corinthians cũng là một quyền lực lớn của bóng đá Nam Mỹ. Tevez sẽ thuyết phục gia đình chuyển sang sinh sống ở Milan, nơi cũng không quá khác biệt so với Nam Mỹ như ở Anh. Nên nhớ, có tới phân nửa người Argentina có tổ tiên là người Italia. Không những thế, Tevez cũng sẽ có tới 5 người đồng hương Samuel, Zanetti, Cambiasso, Ricky Alvarez và D.Milito, nên sẽ không mấy khó khăn để thích nghi.



Trong một diễn biến khác, dù đã chiêu mộ được Ricky Alvarez cũng như nhiều khả năng sẽ giữ chân Sneijder, nhưng Inter vẫn tiếp tục theo đuổi 1 tiền vệ tiềm năng khác là Freddy Guarin. Mùa trước, tiền vệ này đã chơi cực hay dưới màu áo Porto góp công lớn trong chiến tích của đội chủ sân Dragao. HLV Gasperini thích Guarin một phần vì tiền vệ người Colombia rất đa năng, anh vừa có thể đá ở trung tâm, vừa chơi tốt ở vị trí cánh phải. Do vậy, ngay cả trong trường hợp chiến thuật mới 3-4-3 không phát huy tác dụng, Guarin vẫn có thể được sử dụng với vai trò khác.



Tuy nhiên khác với vụ Tevez, Porto lại thừa lọc lõi để moi tiền của Inter nếu đội bóng này thực sự muốn mua Guarin. CLB Bồ Đào Nha hiện đang đòi tới 30 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Guarin đã ký còn thời hạn tới năm 2014. Xem ra dù có nhiều mục tiêu, nhưng khả năng Inter thu nạp được Tevez là lớn hơn cả!

Theo Mạnh Khởi (Bongdaplus)